Торт без випічки за 5 хвилин — дешевше ніж магазинний десерт

13 вересня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Торт із печива без випічки за 5 хвилин — ніжний десерт із кремом
Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Смачний торт із печива без випічки — це швидкий і дуже ніжний десерт, який під силу навіть новачку. Завдяки ванільному крему він виходить легким та ароматним, а після кількох годин у холодильнику має ідеальну текстуру.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • печиво — 320 г;
  • молоко — для вмочування;
  • темний шоколад — для прикрашання.

Для крему:

  • молоко — 600 мл.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • ванільний цукор або ванілін — 8 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 3 ст. л.;
  • вершки підсолоджені для збивання — 300 мл.

Спосіб приготування

У каструлю влити молоко, додати цукор, ванільний цукор і крохмаль. Поставити на плиту та постійно помішувати до загустіння. Перекласти масу в миску, накрити плівкою в контакт і дати охолонути.

рецепт десерту без випічки
Печиво для десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо збити вершки до стійкої пишності. Додати охолоджену молочну масу й збити все разом до однорідного крему.

десерт без випічки
Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (приблизно 27×18 см) застелити пергаментом. Кожне печиво швидко вмочити у молоко й викласти першим шаром. Потім розподілити шар крему. Повторювати, доки не закінчаться інгредієнти. Верхнім шаром має бути крем.

десерт без випічки з печива
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Прикрасити торт тертим темним шоколадом. Поставити в холодильник мінімум на 4 години, щоб десерт добре просочився. Торт виходить ніжний, ароматний і тане в роті. Чудово смакує з чаєм або кавою.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт печиво без випічки
