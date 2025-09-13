Торт із печива без випічки за 5 хвилин — ніжний десерт із кремом

Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua

Смачний торт із печива без випічки — це швидкий і дуже ніжний десерт, який під силу навіть новачку. Завдяки ванільному крему він виходить легким та ароматним, а після кількох годин у холодильнику має ідеальну текстуру.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

печиво — 320 г;

молоко — для вмочування;

темний шоколад — для прикрашання.

Для крему:

молоко — 600 мл.;

цукор — 3 ст. л.;

ванільний цукор або ванілін — 8 г;

кукурудзяний крохмаль — 3 ст. л.;

вершки підсолоджені для збивання — 300 мл.

Спосіб приготування

У каструлю влити молоко, додати цукор, ванільний цукор і крохмаль. Поставити на плиту та постійно помішувати до загустіння. Перекласти масу в миску, накрити плівкою в контакт і дати охолонути.

Печиво для десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо збити вершки до стійкої пишності. Додати охолоджену молочну масу й збити все разом до однорідного крему.

Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (приблизно 27×18 см) застелити пергаментом. Кожне печиво швидко вмочити у молоко й викласти першим шаром. Потім розподілити шар крему. Повторювати, доки не закінчаться інгредієнти. Верхнім шаром має бути крем.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Прикрасити торт тертим темним шоколадом. Поставити в холодильник мінімум на 4 години, щоб десерт добре просочився. Торт виходить ніжний, ароматний і тане в роті. Чудово смакує з чаєм або кавою.

