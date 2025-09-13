Видео
Торт без выпечки за 5 минут — дешевле чем магазинный десерт

13 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Торт из печенья без выпечки за 5 минут — нежный десерт с кремом
Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор

Вкусный торт из печенья без выпечки — это быстрый и очень нежный десерт, который под силу даже новичку. Благодаря ванильному крему он получается легким и ароматным, а после нескольких часов в холодильнике имеет идеальную текстуру.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • печенье — 320 г;
  • молоко — для обмакивания;
  • темный шоколад — для украшения.

Для крема:

  • молоко — 600 мл.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • ванильный сахар или ванилин — 8 г;
  • кукурузный крахмал — 3 ст. л.;
  • сливки подслащенные для взбивания — 300 мл.

Способ приготовления

В кастрюлю влить молоко, добавить сахар, ванильный сахар и крахмал. Поставить на плиту и постоянно помешивать до загустения. Переложить массу в миску, накрыть пленкой в контакт и дать остыть.

рецепт десерту без випічки
Печенье для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно взбить сливки до устойчивой пышности. Добавить охлажденную молочную массу и взбить все вместе до однородного крема.

десерт без випічки
Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (примерно 27×18 см) застелить пергаментом. Каждое печенье быстро обмакнуть в молоко и выложить первым слоем. Затем распределить слой крема. Повторять, пока не закончатся ингредиенты. Верхним слоем должен быть крем.

десерт без випічки з печива
Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Украсить торт тертым темным шоколадом. Поставить в холодильник минимум на 4 часа, чтобы десерт хорошо пропитался. Торт получается нежный, ароматный и тает во рту. Прекрасно сочетается с чаем или кофе.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт печенье без выпечки
