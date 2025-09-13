Торт из печенья без выпечки за 5 минут — нежный десерт с кремом

Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Вкусный торт из печенья без выпечки — это быстрый и очень нежный десерт, который под силу даже новичку. Благодаря ванильному крему он получается легким и ароматным, а после нескольких часов в холодильнике имеет идеальную текстуру.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

печенье — 320 г;

молоко — для обмакивания;

темный шоколад — для украшения.

Для крема:

молоко — 600 мл.;

сахар — 3 ст. л.;

ванильный сахар или ванилин — 8 г;

кукурузный крахмал — 3 ст. л.;

сливки подслащенные для взбивания — 300 мл.

Способ приготовления

В кастрюлю влить молоко, добавить сахар, ванильный сахар и крахмал. Поставить на плиту и постоянно помешивать до загустения. Переложить массу в миску, накрыть пленкой в контакт и дать остыть.

Печенье для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно взбить сливки до устойчивой пышности. Добавить охлажденную молочную массу и взбить все вместе до однородного крема.

Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (примерно 27×18 см) застелить пергаментом. Каждое печенье быстро обмакнуть в молоко и выложить первым слоем. Затем распределить слой крема. Повторять, пока не закончатся ингредиенты. Верхним слоем должен быть крем.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Украсить торт тертым темным шоколадом. Поставить в холодильник минимум на 4 часа, чтобы десерт хорошо пропитался. Торт получается нежный, ароматный и тает во рту. Прекрасно сочетается с чаем или кофе.

