Фантастичний торт без духовки за 15 хвилин — смачніше "Спартака"

17 вересня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Фантастичний торт без духовки за 15 хвилин — рецепт смачніше за Спартака
Торт без духовки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Юлія Щербак
Редактор

Цей торт без духовки стане вашим улюбленим десертом на швидку руку. Ніжний крем із сиру та сметани, просочене печиво та горіхи створюють ідеальну текстуру та смак, а прикраса шоколадом робить його святковим. Приготувати таку смакоту можна всього за пів години, не витрачаючи час на духовку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • печиво — 700 г; 
  • сир — 500 г; 
  • сметана 15–20% — 250 г; 
  • цукрова пудра — 170 г; 
  • горіхи підсушені — 100 г; 
  • шоколад — для прикраси; 
  • ягоди або кокос — за бажанням.

Спосіб приготування

У миску викласти сир, додати цукрову пудру та сметану, збити блендером до однорідної та ніжної маси. За бажанням регулювати густоту крему додаванням сметани. 

рецепт торта без випічки
Печив та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Підготувати тарілку або форму, викласти перший шар печива, зверху нанести шар крему та трохи горіхів. Повторювати шари до завершення інгредієнтів.  Накрити торт харчовою плівкою та поставити в холодильник на кілька годин, щоб печиво добре просочилося. 

торт без випічки з печивом
Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Після настоювання полити торт розтопленим шоколадом, посипати горіхами та за бажанням додати ягоди, кокос або кольорову присипку. Подавати охолодженим.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт крем для торта без випічки
