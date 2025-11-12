Медовик без духовки — простий рецепт ніжного торта з медовим ароматом

Торт "Медовик". Фото: smachnenke.com.ua

Цей "Медовик" без духовки — справжня знахідка для тих, хто любить домашні десерти, але не хоче вмикати духовку. Ніжний, ароматний, з насиченим медовим смаком і шовковистим кремом — він виходить не гірший за класичний. Готується просто, без метушні, а результат завжди бездоганний — торт тане в роті й зачаровує з першої ложки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 100 г;

мед — 50 г;

вершкове масло — 50 г;

сода — 1 ч. л. без гірки (приблизно 6 г);

борошно — 170 г.

Для крему:

вершки 33% — 250 г;

маскарпоне — 250 г;

цукрова пудра — 2–3 ст. л.;

ванільний цукор — 10 г.

(Вершки та маскарпоне можна замінити 500 г густої сметани.)

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з дрібкою солі та цукром до світлої, повітряної маси. У невеликій каструлі розтопити мед із вершковим маслом, не доводячи до кипіння. Додати соду, перемішати — суміш запіниться та набуде золотистого кольору.

Мед та вершкове масло. Фото: smachnenke.com.ua

Просіяти борошно, поступово ввести його у збиті яйця, обережно перемішуючи рухами знизу вгору, щоб зберегти легкість. Потім влити гарячу медово-масляну суміш і знову перемішати до однорідної консистенції.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Вилити тісто у форму діаметром 20 см, застелену пергаментом, щільно накрити фольгою. Поставити у велику каструлю з киплячою водою (на третину висоти) та готувати на слабкому вогні приблизно 40 хвилин, підтримуючи легке кипіння.

Форма для випікання з фольгою. Фото: smachnenke.com.ua

Готовність перевірити шпажкою — вона має бути сухою. Дістати форму, зняти фольгу, обережно вийняти бісквіт і дати йому охолонути. Потім розрізати на 3–4 коржі, а верхівку підрівняти — крихту залишити для декору.

Приготування коржів для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему збити охолоджені вершки з цукровою пудрою та ванільним цукром до м’яких піків. Додати маскарпоне й перемішати до гладкої, густої текстури. Якщо використовуєте сметану — просто змішати її з пудрою.

Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Перемастити кожен корж кремом, скласти торт, змастити боки та верх, посипати крихтою. Залишити на 2–12 годин у холодильнику — тоді медовик стане ще ніжнішим і ароматнішим.

