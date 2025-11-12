Відео
Торт "Медовик" без духовки й без сковороди — новий простий рецепт

Дата публікації: 12 листопада 2025 03:04
Оновлено: 15:05
Медовик без духовки — простий рецепт ніжного торта з медовим ароматом
Торт "Медовик". Фото: smachnenke.com.ua

Цей "Медовик" без духовки — справжня знахідка для тих, хто любить домашні десерти, але не хоче вмикати духовку. Ніжний, ароматний, з насиченим медовим смаком і шовковистим кремом — він виходить не гірший за класичний. Готується просто, без метушні, а результат завжди бездоганний — торт тане в роті й зачаровує з першої ложки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 100 г;
  • мед — 50 г;
  • вершкове масло — 50 г;
  • сода — 1 ч. л. без гірки (приблизно 6 г);
  • борошно — 170 г.

Для крему:

  • вершки 33% — 250 г;
  • маскарпоне — 250 г;
  • цукрова пудра — 2–3 ст. л.;
  • ванільний цукор — 10 г.

(Вершки та маскарпоне можна замінити 500 г густої сметани.)

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з дрібкою солі та цукром до світлої, повітряної маси. У невеликій каструлі розтопити мед із вершковим маслом, не доводячи до кипіння. Додати соду, перемішати — суміш запіниться та набуде золотистого кольору.

рецепт медовика без випічки
Мед та вершкове масло. Фото: smachnenke.com.ua

Просіяти борошно, поступово ввести його у збиті яйця, обережно перемішуючи рухами знизу вгору, щоб зберегти легкість. Потім влити гарячу медово-масляну суміш і знову перемішати до однорідної консистенції.

простий рецепт медовика
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Вилити тісто у форму діаметром 20 см, застелену пергаментом, щільно накрити фольгою. Поставити у велику каструлю з киплячою водою (на третину висоти) та готувати на слабкому вогні приблизно 40 хвилин, підтримуючи легке кипіння.

як приготувати медовик
Форма для випікання з фольгою. Фото: smachnenke.com.ua

Готовність перевірити шпажкою — вона має бути сухою. Дістати форму, зняти фольгу, обережно вийняти бісквіт і дати йому охолонути. Потім розрізати на 3–4 коржі, а верхівку підрівняти — крихту залишити для декору.

новий рецепт медовика
Приготування коржів для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему збити охолоджені вершки з цукровою пудрою та ванільним цукром до м’яких піків. Додати маскарпоне й перемішати до гладкої, густої текстури. Якщо використовуєте сметану — просто змішати її з пудрою.

новий рецепт медовика без випікання
Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Перемастити кожен корж кремом, скласти торт, змастити боки та верх, посипати крихтою. Залишити на 2–12 годин у холодильнику — тоді медовик стане ще ніжнішим і ароматнішим.

десерт торт рецепт медовик без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
