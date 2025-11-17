Відео
Торт "Різдвяна ніч" — з білим кремом, мов сніг, зимовий десерт

Торт "Різдвяна ніч" — з білим кремом, мов сніг, зимовий десерт

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 03:04
Оновлено: 19:31
Торт Різдвяна ніч — ніжний шоколадний бісквіт з білим кремом
Торт "Різдвяна ніч". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Різдвяна ніч" — це справжня зимова казка у десертній тарілці. Ніжні шоколадні коржі поєднуються з повітряним білим кремом, який тане в роті, мов перший сніг. Цей святковий торт не лише прикрасить ваш різдвяний стіл, а й подарує теплі спогади про дитинство й аромат домашнього затишку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • жовтки — 6 шт.;
  • цукор — 90 г;
  • дрібка солі;
  • ванільний цукор — 16 г;
  • олія — 75 г;
  • какао — 40 г;
  • білки — 6 шт.;
  • цукор — 90 г;
  • борошно — 160 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • окріп — 100 мл.

Для крему:

  • желатин — 9 г;
  • вода — 60 мл;
  • вершки 33% — 900 г;
  • білий шоколад — 200 г;
  • гарячі вершки — 150 г.

Спосіб приготування

Жовтки збити з цукром, сіллю та ванільним цукром до пишності. Влити олію й перемішати. Додати просіяне какао, замішати до однорідної маси. Окремо збити білки, поступово додаючи цукор, до стійких піків. Обережно ввести білкову масу до шоколадної, перемішати лопаткою. Потім просіяти борошно з розпушувачем і знову обережно вимішати. Частину тіста розвести окропом, потім влити назад у масу й ще раз перемішати.

рецепт торта
Шоколадний корж. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (18×28 см) вистелити пергаментом, влити тісто й випікати при 180°C близько пів години до готовності. Остудити бісквіт, зрізати верх, який подрібнити в крихту для декору, а сам бісквіт розрізати на чотири коржі. Желатин залити водою, залишити на кілька хвилин. Білий шоколад поламати, залити гарячими вершками й розмішати до розчинення. Додати розтоплений желатин і перемішати. Окремо збити вершки до м’яких піків, потім з’єднати з шоколадною масою, перемішати лопаткою. Накрити харчовою плівкою й охолодити протягом 4 годин, після чого збити крем міксером до пишності.

шоколадний торт з кремом
Корж та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазати кожен корж кремом, верх і боки торта також покрити кремом.

рецепт шоколадного торта
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати крихтою від бісквіта. Залишити в холодильнику мінімум на 4 години, щоб десерт добре просочився.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

