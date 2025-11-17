Торт Різдвяна ніч — ніжний шоколадний бісквіт з білим кремом

Торт "Різдвяна ніч". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Різдвяна ніч" — це справжня зимова казка у десертній тарілці. Ніжні шоколадні коржі поєднуються з повітряним білим кремом, який тане в роті, мов перший сніг. Цей святковий торт не лише прикрасить ваш різдвяний стіл, а й подарує теплі спогади про дитинство й аромат домашнього затишку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

жовтки — 6 шт.;

цукор — 90 г;

дрібка солі;

ванільний цукор — 16 г;

олія — 75 г;

какао — 40 г;

білки — 6 шт.;

цукор — 90 г;

борошно — 160 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

окріп — 100 мл.

Для крему:

желатин — 9 г;

вода — 60 мл;

вершки 33% — 900 г;

білий шоколад — 200 г;

гарячі вершки — 150 г.

Спосіб приготування

Жовтки збити з цукром, сіллю та ванільним цукром до пишності. Влити олію й перемішати. Додати просіяне какао, замішати до однорідної маси. Окремо збити білки, поступово додаючи цукор, до стійких піків. Обережно ввести білкову масу до шоколадної, перемішати лопаткою. Потім просіяти борошно з розпушувачем і знову обережно вимішати. Частину тіста розвести окропом, потім влити назад у масу й ще раз перемішати.

Шоколадний корж. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (18×28 см) вистелити пергаментом, влити тісто й випікати при 180°C близько пів години до готовності. Остудити бісквіт, зрізати верх, який подрібнити в крихту для декору, а сам бісквіт розрізати на чотири коржі. Желатин залити водою, залишити на кілька хвилин. Білий шоколад поламати, залити гарячими вершками й розмішати до розчинення. Додати розтоплений желатин і перемішати. Окремо збити вершки до м’яких піків, потім з’єднати з шоколадною масою, перемішати лопаткою. Накрити харчовою плівкою й охолодити протягом 4 годин, після чого збити крем міксером до пишності.

Корж та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазати кожен корж кремом, верх і боки торта також покрити кремом.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати крихтою від бісквіта. Залишити в холодильнику мінімум на 4 години, щоб десерт добре просочився.

