Торт Ізабелла за 10 хвилин з випічкою — фірмовий рецепт з фото

Торт "Ізабелла". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Ізабелла" — це швидкий домашній десерт, який готується всього за 10 хвилин та виходить неймовірно м’яким, ніжним і ароматним. Пишний корж з варенням і кефіром легко пропитується кремом зі сметани, а горіхова прикраса додає святкового вигляду.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 1 скл. (200 г);

кефір — 1 скл.;

варення — 1 скл. (смородинове або інше на ваш смак);

сода — 2 ч. л.;

борошно — 2 скл.

Для крему:

сметана 20% — 400 г;

цукрова пудра — 3–4 ст. л.;

горіхи — для прикраси.

Спосіб приготування

Збити яйця міксером до пухкої світлої піни, щоб маса збільшилася в об’ємі та стала майже кремовою. Цукор додавати поступово, щоб утворилася густа солодка маса. Додати першу порцію борошна і акуратно перемішати ложкою, щоб тісто стало щільнішим.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Додати кефір та варення, ретельно розмішати й додати соду — кефір сам активує соду, і тісто почне пузиритися. Поступово додавати решту борошна, перемішуючи, щоб тісто стало трохи щільнішим за бісквітне, але не рідким.

Корж та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випічки змастити олією або застелити пергаментом. Вилити тісто, розрівняти поверхню лопаткою. Випікати в духовці при 160–180°C близько 20–25 хвилин. Після закінчення випікання залишити корж у духовці ще 10–15 хвилин, щоб він рівномірно охолов і залишився пишним. Вийняти та нарізати на 3–4 коржі.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему змішати сметану з цукровою пудрою до однорідності. Кожен корж промазати кремом, обробити боки та верх торта. Горіхи подрібнити та посипати зверху для прикраси. Торт готовий до подачі — його можна подавати теплим одразу, або дати настоятися для ще більш насиченого смаку.

