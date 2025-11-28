Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Торт "Ізабелла" за 10 хвилин + випічка — фірмовий рецепт мами

Торт "Ізабелла" за 10 хвилин + випічка — фірмовий рецепт мами

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 03:04
Торт Ізабелла за 10 хвилин з випічкою — фірмовий рецепт з фото
Торт "Ізабелла". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Ізабелла" — це швидкий домашній десерт, який готується всього за 10 хвилин та виходить неймовірно м’яким, ніжним і ароматним. Пишний корж з варенням і кефіром легко пропитується кремом зі сметани, а горіхова прикраса додає святкового вигляду.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 1 скл. (200 г);
  • кефір — 1 скл.;
  • варення — 1 скл. (смородинове або інше на ваш смак);
  • сода — 2 ч. л.;
  • борошно — 2 скл.

Для крему:

  • сметана 20% — 400 г;
  • цукрова пудра — 3–4 ст. л.;
  • горіхи — для прикраси.

Спосіб приготування

Збити яйця міксером до пухкої світлої піни, щоб маса збільшилася в об’ємі та стала майже кремовою. Цукор додавати поступово, щоб утворилася густа солодка маса. Додати першу порцію борошна і акуратно перемішати ложкою, щоб тісто стало щільнішим.

рецепт смачного торта
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Додати кефір та варення, ретельно розмішати й додати соду — кефір сам активує соду, і тісто почне пузиритися. Поступово додавати решту борошна, перемішуючи, щоб тісто стало трохи щільнішим за бісквітне, але не рідким.

рецепт домашнього торта
Корж та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випічки змастити олією або застелити пергаментом. Вилити тісто, розрівняти поверхню лопаткою. Випікати в духовці при 160–180°C близько 20–25 хвилин. Після закінчення випікання залишити корж у духовці ще 10–15 хвилин, щоб він рівномірно охолов і залишився пишним. Вийняти та нарізати на 3–4 коржі.

простий рецепт домашнього торта
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему змішати сметану з цукровою пудрою до однорідності. Кожен корж промазати кремом, обробити боки та верх торта. Горіхи подрібнити та посипати зверху для прикраси. Торт готовий до подачі — його можна подавати теплим одразу, або дати настоятися для ще більш насиченого смаку.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт випічка крем для торта
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації