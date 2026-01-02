Торт Молочная девочка за 30 минут — простой рецепт с фото

Торт "Молочная девочка". Фото: кадр из видео

Торт "Молочная девочка" за 30 минут — это нежный десерт, который можно приготовить всего из четырех ингредиентов. Быстрые коржи и крем из сливок и сгущенки создают насыщенный вкус и нежную текстуру. Рецепт с фото помогает легко повторить классический торт в домашних условиях без лишних сложностей.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

сгущенное молоко — 300 г;

яйца — 3 шт. (с весом со скорлупой 195 г);

соль — щепотка;

пшеничная просеянная мука — 180 г;

разрыхлитель — 10 г.

Для крема:

жирные сливки (33% и более) — 500 г;

сгущенное молоко — 80 г;

ванильный сахар — 10 г.

Способ приготовления

Для коржей взбить яйца с щепоткой соли, добавить сгущенное молоко и хорошо перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем, замесить однородное тесто без комочков.

Тесто для коржей. Фото: кадр из видео

Вылить тесто на противень, равномерно распределить и выпекать до готовности. Готовый корж остудить, затем разрезать на два или три слоя в зависимости от желаемой толщины торта.

Коржи для торта. Фото: кадр из видео

Для крема взбить холодные сливки до устойчивых пиков, добавить сгущенное молоко и ванильный сахар, взбить до однородности.

Коржи и крем. Фото: кадр из видео

Каждый корж щедро промазать кремом, выложить слои друг на друга. Верх торта также покрыть кремом, по желанию можно присыпать тертым шоколадом или крошкой от коржа.

Готовый торт. Фото: кадр из видео

Дать торту настояться в холодильнике минимум 30 минут перед подачей.

