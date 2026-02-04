Найпростіший лимонний торт за копійки — десерт, який тане в роті

Лимонний торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей лимонний торт — справжня знахідка для тих, хто любить просту домашню випічку без зайвих витрат. Ніжний бісквіт, яскравий лимонний аромат і шовковистий крем роблять його ідеальним десертом до чаю. Готується з доступних інгредієнтів, а на смак — як торт із хорошої кондитерської.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яйця — 8 шт.;

цукор — 350 г;

молоко — 200 мл.;

олія рослинна — 100 мл.;

окріп — 170 мл.;

пшеничне борошно — 450–480 г;

розпушувач — 18 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

лимонний сік — 80–90 мл.;

лимонна цедра — з 3 лимонів;

ванільний цукор — за бажанням.

Для крему:

молоко — 1 л;

яйця — 5 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 75 г;

лимонна цедра — з 2–3 лимонів;

цукор — 200–280 г;

вершкове масло 82 % — 200 г;

цукрова пудра — 3 ст. л.;

ванільний цукор — 2 шт.

Для просочення:

лимонний сік — 2–3 ст. л.;

вода — 1,5 ст. л.;

цукор — 1,5–2 ст. л.

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром до світлої, пишної маси, яка значно збільшиться в об’ємі. Додати молоко та рослинну олію, обережно перемішати до однорідності. Додати лимонний сік і лимонну цедру, щоб тісто стало ароматним і яскравим на смак.

Тісто для коржів. Фото: smakuiemo.com.ua

Всипати сіль і розпушувач, після чого поступово додати пшеничне борошно, вимішуючи тісто до гладкої консистенції без грудочок. Влити окріп тонкою цівкою, акуратно перемішати. Тісто має вийти рідкуватим і ніжним.

Лимонний бісквіт. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелити масу у форму розміром 22×34 сантиметри, застелену пергаментом. Випікати в розігрітій духовці при 170 °C до рівномірного золотистого кольору та сухої шпажки. Готовий бісквіт повністю охолодити.

Коржі та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крему в каструлі з’єднати яйця, цукор і кукурудзяний крохмаль, ретельно перемішати вінчиком. Влити молоко, додати лимонну цедру та варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до густого крему. Зняти з плити та дати масі трохи охолонути. Додати м’яке вершкове масло, цукрову пудру та ванільний цукор, збити крем до ніжної, шовковистої текстури без грудочок.

Лимонний торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Для просочення з’єднати лимонний сік, воду та цукор, прогріти до повного розчинення цукру й остудити. Бісквіт розрізати на коржі, кожен рівномірно просочити сиропом. Зібрати торт, щедро змащуючи коржі лимонним кремом. Готовий лимонний торт поставити в холодильник щонайменше на кілька годин, щоб він добре просочився й став особливо ніжним.

