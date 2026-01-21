Торт Лебединий пух — простий рецепт з ніжним кремом і бісквітом

Торт "Лебедений пух". Фото: smakuiemo.com.ua

Торт "Лебединий пух" повністю виправдовує свою назву — він легкий, ніжний і буквально тане в роті. Цей рецепт не потребує складних інгредієнтів чи довгого приготування. Ідеальний варіант для домашнього чаювання.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 80 г;

ванільний цукор — 10 г;

молоко — 40 мл;

олія — 40 мл;

борошно — 100 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

сметана 20–25 % — 500 мл.;

згущене молоко — 300 мл.;

загусник для сметани — 24 г.

Спосіб приготування

Усі інгредієнти заздалегідь дістати з холодильника, щоб вони були кімнатної температури. Яйця збити з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром до світлої, пишної та повітряної маси. Додати молоко й олію, обережно перемішати, зберігаючи легку структуру тіста.

Коржі та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Борошно з’єднати з розпушувачем і поступово додати до яєчної маси. Перемішувати акуратно, без різких рухів, щоб бісквіт залишився ніжним і добре підіймався під час випікання. Готове тісто викласти на деко, застелене пергаментом, і рівномірно розподілити тонким шаром.

Приготування торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати бісквіт до готовності, поки він стане світлим, пружним і злегка золотистим. Дістати з духовки та повністю охолодити, щоб корж легко різався й не кришився. Для крему сметану збити разом із загусником до густої, стабільної консистенції. Згущене молоко додавати поступово, контролюючи солодкість і густоту. Крем має бути ніжним, але добре тримати форму.

Готовий торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Охолоджений бісквіт розрізати на кілька шарів. Кожен шар щедро змастити кремом, після чого покрити ним торт зверху та з боків. Зібраний торт поставити в холодильник для настоювання, щоб коржі просочилися.

