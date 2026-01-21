Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Торт "Лебединый пух" — рецепт за 30 минут с нежным кремом

Торт "Лебединый пух" — рецепт за 30 минут с нежным кремом

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 03:04
Торт Лебединый пух — простой рецепт с нежным кремом и бисквитом
Торт "Лебединый пух". Фото: smakuiemo.com.ua

Торт "Лебединый пух" полностью оправдывает свое название — он легкий, нежный и буквально тает во рту. Этот рецепт не требует сложных ингредиентов или долгого приготовления. Идеальный вариант для домашнего чаепития.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 80 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • молоко — 40 мл.;
  • масло — 40 мл.;
  • мука — 100 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

  • сметана 20-25 % — 500 мл.;
  • сгущенное молоко — 300 мл.;
  • загуститель для сметаны — 24 г.

Способ приготовления

Все ингредиенты заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Яйца взбить со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром до светлой, пышной и воздушной массы. Добавить молоко и масло, осторожно перемешать, сохраняя легкую структуру теста.

рецепт торта за 30 хвилин
Коржи и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Муку соединить с разрыхлителем и постепенно добавить к яичной массе. Перемешивать аккуратно, без резких движений, чтобы бисквит остался нежным и хорошо поднимался во время выпекания. Готовое тесто выложить на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределить тонким слоем.

рецепт домашнього торта
Приготовление торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать бисквит до готовности, пока он станет светлым, упругим и слегка золотистым. Достать из духовки и полностью охладить, чтобы корж легко резался и не крошился. Для крема сметану взбить вместе с загустителем до густой, стабильной консистенции. Сгущенное молоко добавлять постепенно, контролируя сладость и густоту. Крем должен быть нежным, но хорошо держать форму.

смачний домашній торт
Готовый торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Охлажденный бисквит разрезать на несколько слоев. Каждый слой щедро смазать кремом, после чего покрыть им торт сверху и по бокам. Собранный торт поставить в холодильник для настаивания, чтобы коржи пропитались.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт выпечка крем для торта
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации