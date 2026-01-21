Торт Лебединый пух — простой рецепт с нежным кремом и бисквитом

Торт "Лебединый пух". Фото: smakuiemo.com.ua

Торт "Лебединый пух" полностью оправдывает свое название — он легкий, нежный и буквально тает во рту. Этот рецепт не требует сложных ингредиентов или долгого приготовления. Идеальный вариант для домашнего чаепития.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 80 г;

ванильный сахар — 10 г;

молоко — 40 мл.;

масло — 40 мл.;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

сметана 20-25 % — 500 мл.;

сгущенное молоко — 300 мл.;

загуститель для сметаны — 24 г.

Способ приготовления

Все ингредиенты заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Яйца взбить со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром до светлой, пышной и воздушной массы. Добавить молоко и масло, осторожно перемешать, сохраняя легкую структуру теста.

Коржи и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Муку соединить с разрыхлителем и постепенно добавить к яичной массе. Перемешивать аккуратно, без резких движений, чтобы бисквит остался нежным и хорошо поднимался во время выпекания. Готовое тесто выложить на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределить тонким слоем.

Приготовление торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать бисквит до готовности, пока он станет светлым, упругим и слегка золотистым. Достать из духовки и полностью охладить, чтобы корж легко резался и не крошился. Для крема сметану взбить вместе с загустителем до густой, стабильной консистенции. Сгущенное молоко добавлять постепенно, контролируя сладость и густоту. Крем должен быть нежным, но хорошо держать форму.

Готовый торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Охлажденный бисквит разрезать на несколько слоев. Каждый слой щедро смазать кремом, после чего покрыть им торт сверху и по бокам. Собранный торт поставить в холодильник для настаивания, чтобы коржи пропитались.

