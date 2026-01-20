Торт Молочная девочка без сливок за 20 минут — бюджетный рецепт приготовления

Торт "Молочная девочка". Фото: smakuiemo.com.ua

Торт "Молочная девочка" давно стал любимцем домашней выпечки благодаря нежной текстуре и простоте приготовления. В этой версии нет сливок, но есть мягкие молочные коржи и сразу два варианта крема, которые делают десерт особенно сочным. Готовится торт быстро, без сложных техник и лишних затрат, а результат всегда выглядит празднично.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сгущенное молоко — 370 г;

соль — щепотка;

мука — 180 г;

сливочное масло — 50 г;

разрыхлитель — 10 г.

Крем на сметане:

сметана 20% — 350 мл.;

сгущенное молоко — 180 мл.;

загуститель для сметаны — 1 уп.

Для крема с творогом:

сливочный или творог — 300 г;

сгущенное молоко — 180 мл.;

лимонная цедра — 1 ч. л.

Способ приготовления

Для приготовления теста соединить в глубокой миске яйца, сгущенное молоко и щепотку соли, перемешать венчиком до гладкой, однородной и блестящей массы.

Приготовление коржей. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливочное масло растопить до жидкого состояния, немного охладить и добавить к основе, осторожно перемешать. Муку соединить с разрыхлителем и постепенно добавить в тесто, достичь нежной консистенции без комочков.

Крем для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую массу вылить на противень, застеленный пергаментом, тонким слоем и равномерно распределить. Выпекать до легкого золотистого оттенка, после чего дать коржу немного остыть. Остывший пласт нарезать на ровные прямоугольные или квадратные коржи.

Коржи и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Для сметанного крема соединить сметану со сгущенным молоком и взбить до пышной массы. При необходимости добавить загуститель и еще раз тщательно перемешать до стабильной консистенции. Для творожного крема соединить творог, сгущенное молоко и лимонную цедру, взбить до гладкой, кремовой текстуры с приятной цитрусовой ноткой.

Готовый торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Коржи поочередно смазывать двумя видами крема, чередуя их между собой. Собранный торт оставить для пропитки, чтобы коржи хорошо впитали крем и десерт стал нежным и цельным по текстуре.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.