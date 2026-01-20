Торт Молочна дівчинка без вершків за 20 хвилин — бюджетний рецепт приготування

Торт "Молочна дівчинка". Фото: smakuiemo.com.ua

Торт "Молочна дівчинка" давно став улюбленцем домашньої випічки завдяки ніжній текстурі та простоті приготування. У цій версії немає вершків, але є м’які молочні коржі та одразу два варіанти крему, які роблять десерт особливо соковитим. Готується торт швидко, без складних технік і зайвих витрат, а результат завжди виглядає святково.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

згущене молоко — 370 г;

сіль — щіпка;

борошно — 180 г;

вершкове масло — 50 г;

розпушувач — 10 г.

Крем на сметані:

сметана 20% — 350 мл.;

згущене молоко — 180 мл.;

загусник для сметани — 1 уп.

Для крема з сиром:

вершковий або кисломолочний сир — 300 г;

згущене молоко — 180 мл;

лимонна цедра — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Для приготування тіста з’єднати у глибокій мисці яйця, згущене молоко та дрібку солі, перемішати вінчиком до гладкої, однорідної та блискучої маси.

Приготування коржів. Фото: smakuiemo.com.ua

Вершкове масло розтопити до рідкого стану, трохи охолодити та додати до основи, обережно перемішати. Борошно з’єднати з розпушувачем і поступово додати до тіста, досягти ніжної консистенції без грудочок.

Крем для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову масу вилити на деко, застелене пергаментом, тонким шаром та рівномірно розподілити. Випікати до легкого золотистого відтінку, після чого дати коржу трохи охолонути. Остиглий пласт нарізати на рівні прямокутні або квадратні коржі.

Коржі та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Для сметанного крему з’єднати сметану зі згущеним молоком і збити до пишної маси. За потреби додати загусник та ще раз ретельно перемішати до стабільної консистенції. Для сирного крему з’єднати сир, згущене молоко та лимонну цедру, збити до гладкої, кремової текстури з приємною цитрусовою ноткою.

Готовий торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Коржі по черзі змащувати двома видами крему, чергуючи їх між собою. Зібраний торт залишити для просочування, щоб коржі добре увібрали крем і десерт став ніжним та цілісним за текстурою.

