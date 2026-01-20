Відео
Торт "Молочна дівчинка" за 20 хвилин — рецепт без вершків

Торт "Молочна дівчинка" за 20 хвилин — рецепт без вершків

Дата публікації: 20 січня 2026 03:04
Торт Молочна дівчинка без вершків за 20 хвилин — бюджетний рецепт приготування
Торт "Молочна дівчинка". Фото: smakuiemo.com.ua

Торт "Молочна дівчинка" давно став улюбленцем домашньої випічки завдяки ніжній текстурі та простоті приготування. У цій версії немає вершків, але є м’які молочні коржі та одразу два варіанти крему, які роблять десерт особливо соковитим. Готується торт швидко, без складних технік і зайвих витрат, а результат завжди виглядає святково.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • згущене молоко — 370 г;
  • сіль — щіпка;
  • борошно — 180 г;
  • вершкове масло — 50 г;
  • розпушувач — 10 г.

Крем на сметані:

  • сметана 20% — 350 мл.;
  • згущене молоко — 180 мл.;
  • загусник для сметани — 1 уп.

Для крема з сиром:

  • вершковий або кисломолочний сир — 300 г;
  • згущене молоко — 180 мл;
  • лимонна цедра — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Для приготування тіста з’єднати у глибокій мисці яйця, згущене молоко та дрібку солі, перемішати вінчиком до гладкої, однорідної та блискучої маси.

торт молочна дівчинка
Приготування коржів. Фото: smakuiemo.com.ua

Вершкове масло розтопити до рідкого стану, трохи охолодити та додати до основи, обережно перемішати. Борошно з’єднати з розпушувачем і поступово додати до тіста, досягти ніжної консистенції без грудочок.

крем для торта
Крем для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову масу вилити на деко, застелене пергаментом, тонким шаром та рівномірно розподілити. Випікати до легкого золотистого відтінку, після чого дати коржу трохи охолонути. Остиглий пласт нарізати на рівні прямокутні або квадратні коржі.

рецепт торта молочна дівчинка
Коржі та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Для сметанного крему з’єднати сметану зі згущеним молоком і збити до пишної маси. За потреби додати загусник та ще раз ретельно перемішати до стабільної консистенції. Для сирного крему з’єднати сир, згущене молоко та лимонну цедру, збити до гладкої, кремової текстури з приємною цитрусовою ноткою.

рецепт торта молочна дівчинка за 15 хвилин
Готовий торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Коржі по черзі змащувати двома видами крему, чергуючи їх між собою. Зібраний торт залишити для просочування, щоб коржі добре увібрали крем і десерт став ніжним та цілісним за текстурою.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт випічка крем для торта
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
