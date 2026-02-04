Самый простой лимонный торт за копейки — десерт, который тает во рту

Лимонный торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот лимонный торт — настоящая находка для тех, кто любит простую домашнюю выпечку без лишних затрат. Нежный бисквит, яркий лимонный аромат и шелковистый крем делают его идеальным десертом к чаю. Готовится из доступных ингредиентов, а на вкус — как торт из хорошей кондитерской.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 8 шт.;

сахар — 350 г;

молоко — 200 мл.;

масло растительное — 100 мл.;

кипяток — 170 мл.;

пшеничная мука — 450-480 г;

разрыхлитель — 18 г;

соль — 0,5 ч. л.;

лимонный сок — 80-90 мл.;

лимонная цедра — из 3 лимонов;

ванильный сахар — по желанию.

Для крема:

молоко — 1 л.;

яйца — 5 шт.;

кукурузный крахмал — 75 г;

лимонная цедра — из 2-3 лимонов;

сахар — 200-280 г;

сливочное масло 82 % — 200 г;

сахарная пудра — 3 ст. л.;

ванильный сахар — 2 шт.

Для пропитки:

лимонный сок — 2-3 ст. л.;

вода — 1,5 ст. л.;

сахар — 1,5-2 ст. л.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром до светлой, пышной массы, которая значительно увеличится в объеме. Добавить молоко и растительное масло, осторожно перемешать до однородности. Добавить лимонный сок и лимонную цедру, чтобы тесто стало ароматным и ярким на вкус.

Тесто для коржей. Фото: smakuiemo.com.ua

Всыпать соль и разрыхлитель, после чего постепенно добавить пшеничную муку, вымешивая тесто до гладкой консистенции без комочков. Влить кипяток тонкой струйкой, аккуратно перемешать. Тесто должно получиться жидковатым и нежным.

Лимонный бисквит. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелить массу в форму размером 22×34 сантиметра, застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой духовке при 170 °C до равномерного золотистого цвета и сухой шпажки. Готовый бисквит полностью охладить.

Коржи и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крема в кастрюле соединить яйца, сахар и кукурузный крахмал, тщательно перемешать венчиком. Влить молоко, добавить лимонную цедру и варить на среднем огне, постоянно помешивая, до густого крема. Снять с плиты и дать массе немного остыть. Добавить мягкое сливочное масло, сахарную пудру и ванильный сахар, взбить крем до нежной, шелковистой текстуры без комочков.

Лимонный торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Для пропитки соединить лимонный сок, воду и сахар, прогреть до полного растворения сахара и остудить. Бисквит разрезать на коржи, каждый равномерно пропитать сиропом. Собрать торт, щедро смазывая коржи лимонным кремом. Готовый лимонный торт поставить в холодильник минимум на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался и стал особенно нежным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.