Україна
Классический бисквит из 3-х ингредиентов — получается у всех

Дата публикации 22 февраля 2026 03:04
Классический бисквит из простых ингредиентов — нежный торт с пломбирным кремом
Классический бисквит. Фото: smachnenke.com.ua

Нежный бисквит и крем со вкусом пломбира. Простой набор ингредиентов и понятный процесс приготовления позволяют получить мягкий, воздушный торт даже тем, кто печет впервые. Идеальный вариант для домашнего праздника или семейного чаепития.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • мука — 160 г;
  • сахар — 150 г;
  • разрыхлитель — 10 г.

Для пломбирной крема:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 140 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • крахмал — 2 ст. л.;
  • сметана — 500 г;
  • сливочное масло — 100 г.

Способ приготовления

Яйца взбить миксером до пышной светлой пены. Добавить сахар и щепотку соли, продолжить взбивать примерно 8-10 минут до увеличения объема и устойчивой воздушной текстуры. Муку просеять вместе с разрыхлителем. Частями добавить к яичной массе, аккуратно перемешать лопаткой, чтобы сохранить легкость теста.

класичний рецепт бісквіту
Готовый бисквит. Фото: smachnenke.com.ua

Форму диаметром 20 см подготовить, дно застелить пергаментом. Тесто переложить в форму, разровнять поверхность. Выпекать при 165 °C 40-45 минут.

Готовый бисквит достать из формы и полностью охладить. После охлаждения разрезать на три одинаковых коржа.

Для приготовления крема в сотейнике соединить яйца, сахар и ванильный сахар, перемешать до однородности. Добавить сметану и крахмал, тщательно перемешать.

простий класичний рецепт бісквіту
Торт с кремом. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить на слабый огонь, постоянно помешивать и довести массу до загустения. Добавить сливочное масло, дать ему полностью раствориться в горячей основе. Крем переложить в отдельную емкость, накрыть пленкой в контакт и оставить охлаждаться до комнатной температуры.

Каждый корж щедро смазать кремом, сформировать торт. Покрыть кремом верх и бока. По желанию украсить остатками крема с помощью кондитерского мешка или декорировать по собственному вкусу.

