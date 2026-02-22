Классический бисквит из простых ингредиентов — нежный торт с пломбирным кремом

Классический бисквит. Фото: smachnenke.com.ua

Нежный бисквит и крем со вкусом пломбира. Простой набор ингредиентов и понятный процесс приготовления позволяют получить мягкий, воздушный торт даже тем, кто печет впервые. Идеальный вариант для домашнего праздника или семейного чаепития.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

мука — 160 г;

сахар — 150 г;

разрыхлитель — 10 г.

Для пломбирной крема:

яйца — 2 шт.;

сахар — 140 г;

ванильный сахар — 10 г;

крахмал — 2 ст. л.;

сметана — 500 г;

сливочное масло — 100 г.

Способ приготовления

Яйца взбить миксером до пышной светлой пены. Добавить сахар и щепотку соли, продолжить взбивать примерно 8-10 минут до увеличения объема и устойчивой воздушной текстуры. Муку просеять вместе с разрыхлителем. Частями добавить к яичной массе, аккуратно перемешать лопаткой, чтобы сохранить легкость теста.

Готовый бисквит. Фото: smachnenke.com.ua

Форму диаметром 20 см подготовить, дно застелить пергаментом. Тесто переложить в форму, разровнять поверхность. Выпекать при 165 °C 40-45 минут.

Готовый бисквит достать из формы и полностью охладить. После охлаждения разрезать на три одинаковых коржа.

Для приготовления крема в сотейнике соединить яйца, сахар и ванильный сахар, перемешать до однородности. Добавить сметану и крахмал, тщательно перемешать.

Торт с кремом. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить на слабый огонь, постоянно помешивать и довести массу до загустения. Добавить сливочное масло, дать ему полностью раствориться в горячей основе. Крем переложить в отдельную емкость, накрыть пленкой в контакт и оставить охлаждаться до комнатной температуры.

Каждый корж щедро смазать кремом, сформировать торт. Покрыть кремом верх и бока. По желанию украсить остатками крема с помощью кондитерского мешка или декорировать по собственному вкусу.

