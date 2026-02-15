Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Торт за 15 хвилин без духовки — смачніший за Наполеон і Медовик

Торт за 15 хвилин без духовки — смачніший за Наполеон і Медовик

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 03:04
Торт за 15 хвилин без духовки — швидкий рецепт з фото, який смачніший за Наполеон і Медовик
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт без духовки готується всього за 15 хвилин активного часу, але результат приємно дивує навіть досвідчених ласунів. Ніжна текстура, легкий кокосовий аромат і насичена шоколадна глазур створюють гармонійний смак, який багато хто вважає кращим за Наполеон і Медовик. Десерт не потребує складної техніки чи тривалого випікання, а виглядає святково й апетитно. 

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • манна крупа — 180 г;
  • цукор — 150 г;
  • кокосова стружка — 50 г;
  • молоко — 1 л.;
  • печиво шоколадне пісочне — 200 г.

Для шоколадної глазурі:

  • цукор — 4 ст. л.;
  • какао — 3 ст. л.;
  • молоко — 100 мл.;
  • вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування

У каструлю всипати манну крупу, додати цукор і кокосову стружку. Додати молоко кімнатної температури та ретельно перемішати вінчиком до повної однорідності, щоб уникнути грудочок.

рецепт торта без випічки
Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити каструлю на середній вогонь і варити, постійно помішуючи. Довести масу до кипіння, після чого проварити ще 1 хвилину до загущення. Зняти з плити. Форму об’ємом приблизно 2 л. змочити водою, щоб готовий десерт легко відділився від стінок. Вилити гарячу манну масу у форму та розрівняти поверхню.

смачний десерт без духовки
Шоколадна глазур. Фото: gospodynka.com.ua

У ще гарячу основу вставити печиво, рівномірно розподіляючи його по всій площі. Дати охолонути при кімнатній температурі, після чого накрити плівкою та поставити в холодильник на 3–4 години для стабілізації.

смачний торт без випічки
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі з’єднати в каструлі цукор і какао, перемішати сухі інгредієнти. Додати молоко та перемішати до однорідності. Поставити на вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи. Зняти з плити та охолодити до 40–50 °C, періодично перемішуючи, щоб не утворилася плівка. Додати вершкове масло та перемішати до повного розчинення. Дістати торт із холодильника, перевернути на блюдо та полити шоколадною глазур’ю. Дати глазурі злегка застигнути та подати до столу.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт Наполеон медовик без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації