Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Кавовий торт без випічки за 15 хвилин — йому немає рівних

Кавовий торт без випічки за 15 хвилин — йому немає рівних

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 16:04
Кавовий торт без випічки за 15 хвилин — швидкий рецепт з фото та приготуванням у домашніх умовах
Кавовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей кавовий торт без випічки — справжня знахідка для тих, хто цінує швидкість і бездоганний смак. Усього 15 хвилин активного приготування — і ви отримуєте ніжний, просочений десерт із насиченим кавово-вершковим ароматом. Це той рецепт, який легко стає улюбленим і не має рівних серед швидких домашніх десертів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • міцна кава — 250 мл.;
  • крем-сир — 200 г;
  • вершки 30 % — 400 мл.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • печиво савоярді — 150 г;
  • какао-порошок — для декору.

Спосіб приготування

Заварити міцну каву та залишити повністю охолонути до кімнатної температури. Гарячу каву не використовувати, щоб печиво не втратило структуру. У глибоку миску викласти крем-сир, додати холодні вершки та цукор. Збити міксером на високій швидкості до густого й ніжного крему. Досягти консистенції, яка добре тримає форму, але залишається повітряною та легкою.

рецепт торта без випічки
Печиво та кава. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати форму для збирання десерту. Савоярді швидко занурювати в охолоджену каву на 1 секунду та одразу викладати щільним шаром на дно форми.

простий рецепт тірамісу
Крем та печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти половину крему поверх шару печива та рівномірно розподілити. Повторити шар змоченого савоярді, після чого накрити рештою крему та акуратно вирівняти поверхню.

простий рецепт кавового торта
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити торт у холодильник на 3–4 години для стабілізації та повного просочення. Перед подачею щедро посипати какао-порошком. Подавати охолодженим.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

кава тирамісу десерт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації