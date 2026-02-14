Кавовий торт без випічки за 15 хвилин — швидкий рецепт з фото та приготуванням у домашніх умовах

Кавовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей кавовий торт без випічки — справжня знахідка для тих, хто цінує швидкість і бездоганний смак. Усього 15 хвилин активного приготування — і ви отримуєте ніжний, просочений десерт із насиченим кавово-вершковим ароматом. Це той рецепт, який легко стає улюбленим і не має рівних серед швидких домашніх десертів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

міцна кава — 250 мл.;

крем-сир — 200 г;

вершки 30 % — 400 мл.;

цукор — 4 ст. л.;

печиво савоярді — 150 г;

какао-порошок — для декору.

Спосіб приготування

Заварити міцну каву та залишити повністю охолонути до кімнатної температури. Гарячу каву не використовувати, щоб печиво не втратило структуру. У глибоку миску викласти крем-сир, додати холодні вершки та цукор. Збити міксером на високій швидкості до густого й ніжного крему. Досягти консистенції, яка добре тримає форму, але залишається повітряною та легкою.

Печиво та кава. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати форму для збирання десерту. Савоярді швидко занурювати в охолоджену каву на 1 секунду та одразу викладати щільним шаром на дно форми.

Крем та печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти половину крему поверх шару печива та рівномірно розподілити. Повторити шар змоченого савоярді, після чого накрити рештою крему та акуратно вирівняти поверхню.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити торт у холодильник на 3–4 години для стабілізації та повного просочення. Перед подачею щедро посипати какао-порошком. Подавати охолодженим.

