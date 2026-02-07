Відео
Популярні запити

Відео

Головна Смак Торт без випічки, без цукру і без борошна — готується просто

Торт без випічки, без цукру і без борошна — готується просто

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 03:04
Торт без випічки, без цукру і без борошна — простий рецепт з вівсянки та бананів
Торт без випічки. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашній торт без випічки, без цукру і без борошна — це ідеальний варіант для тих, хто хоче смачний десерт без складних процесів. Він готується з доступних продуктів, має ніжну текстуру та насичений шоколадно-банановий смак. Рецепт перевірений, простий і підходить навіть для тих, хто уникає класичної випічки.

Рецепт опублікували Smakuiemo. 

Вам знадобиться:

  • вівсяні пластівці — 200 г;
  • банан — 4 шт.;
  • мед — 2 ст. л.;
  • грецькі горіхи — 50 г;
  • какао — 3 ст. л.;
  • кориця — 2 ч. л.;
  • сіль — щіпка;
  • мед — 3 ст. л.;
  • крем-сир — 190 г;
  • шоколад чорний — 85 г;
  • олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці подрібнити до стану дрібної крихти, щоб основа торта була ніжною та добре тримала форму. Додати какао, корицю й щіпку солі, ретельно перемішати суху суміш. Додати мед і олію, перемішати до однорідної, пластичної маси.

смачний торт без випічки
Основа для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Частину отриманої суміші викласти у форму, щільно утрамбувати ложкою або дном склянки, формуючи рівний корж-основу.

торт без випічки з бананами та кремом
Банани та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Банани очистити та ретельно розім’яти до кремової консистенції без великих шматочків. Додати крем-сир і мед, перемішати до гладкої, ніжної маси. За бажанням додати подрібнені грецькі горіхи, щоб начинка мала легкий хрумкий акцент.

рецепт смачного торта
Приготування торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Рівномірно викласти бананово-сирну начинку на підготовлений корж і акуратно розрівняти поверхню. Із решти вівсяної маси сформувати другий корж, накрити ним начинку та злегка притиснути.

смачний торт без випічки з бананами
Готовий торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Чорний шоколад розтопити на водяній бані й рівномірно полити верх торта. Поставити десерт у холодильник щонайменше на кілька годин, щоб він стабілізувався та добре нарізався. Перед подачею розрізати на порційні шматочки.

пиріг десерт торт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
