Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Торт без випічки зі згущенкою та халвою — рецепт з дитинства

Торт без випічки зі згущенкою та халвою — рецепт з дитинства

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 15:34
Торт без випічки з халвою та згущеним молоком — рецепт з дитинства
Вафельний торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Торт без випічки з халвою та згущеним молоком — це десерт, який готується за лічені хвилини й не потребує духовки. Поєднання хрустких вафельних коржів і густого крему створює знайомий смак дитинства. Такий торт виручає, коли хочеться домашнього десерту без складних процесів і зайвих інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • халва — 380 г;
  • згущене молоко — 350 г;
  • вафельні коржі — 6 шт.

Спосіб приготування

Підготувати всі інгредієнти, щоб процес збирання торта був швидким і зручним. Халву перекласти в глибоку миску та ретельно розім’яти виделкою до максимально однорідної, крихкої маси без великих шматочків.

рецепт вафельного торта
Подрібнена халва. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово додавати згущене молоко, щоразу добре перемішувати, домагаючись густого й пластичного крему. Масу залишити на кілька хвилин, щоб вона стала більш щільною та легко тримала форму.

рецепт торта без випічки
Вафлі та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Вафельні коржі викласти на рівну поверхню. Кожен корж щедро змащувати кремом, рівномірно розподіляючи його по всій площині. Зібрати торт, формуючи рівні шари.

рецепт вафельного торта з згущенкою та халвою
Вафельний торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Залишками крему змастити боки та верх торта, акуратно вирівняти поверхню. Готовий торт поставити в холодильник приблизно на 60 хвилин, щоб коржі просочилися, а структура стабілізувалася. Після охолодження торт легко нарізається і добре тримає форму.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

згущене молоко десерт торт рецепт вафлі без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації