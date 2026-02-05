Торт без випічки з халвою та згущеним молоком — рецепт з дитинства

Вафельний торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Торт без випічки з халвою та згущеним молоком — це десерт, який готується за лічені хвилини й не потребує духовки. Поєднання хрустких вафельних коржів і густого крему створює знайомий смак дитинства. Такий торт виручає, коли хочеться домашнього десерту без складних процесів і зайвих інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

халва — 380 г;

згущене молоко — 350 г;

вафельні коржі — 6 шт.

Спосіб приготування

Підготувати всі інгредієнти, щоб процес збирання торта був швидким і зручним. Халву перекласти в глибоку миску та ретельно розім’яти виделкою до максимально однорідної, крихкої маси без великих шматочків.

Подрібнена халва. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово додавати згущене молоко, щоразу добре перемішувати, домагаючись густого й пластичного крему. Масу залишити на кілька хвилин, щоб вона стала більш щільною та легко тримала форму.

Вафлі та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Вафельні коржі викласти на рівну поверхню. Кожен корж щедро змащувати кремом, рівномірно розподіляючи його по всій площині. Зібрати торт, формуючи рівні шари.

Вафельний торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Залишками крему змастити боки та верх торта, акуратно вирівняти поверхню. Готовий торт поставити в холодильник приблизно на 60 хвилин, щоб коржі просочилися, а структура стабілізувалася. Після охолодження торт легко нарізається і добре тримає форму.

