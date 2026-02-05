Видео
Торт без выпечки со сгущенкой и халвой — рецепт из детства

Торт без выпечки со сгущенкой и халвой — рецепт из детства

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 15:34
Торт без выпечки с халвой и сгущенным молоком — рецепт из детства
Вафельный торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Торт без выпечки с халвой и сгущенным молоком — это десерт, который готовится за считанные минуты и не требует духовки. Сочетание хрустящих вафельных коржей и густого крема создает знакомый вкус детства. Такой торт выручает, когда хочется домашнего десерта без сложных процессов и лишних ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • халва — 380 г;
  • сгущенное молоко — 350 г;
  • вафельные коржи — 6 шт.

Способ приготовления

Подготовить все ингредиенты, чтобы процесс сборки торта был быстрым и удобным. Халву переложить в глубокую миску и тщательно размять вилкой до максимально однородной, хрупкой массы без крупных кусочков.

рецепт вафельного торта
Измельченная халва. Фото: smakuiemo.com.ua

Постепенно добавлять сгущенку, каждый раз хорошо перемешивать, добиваясь густого и пластичного крема. Массу оставить на несколько минут, чтобы она стала более плотной и легко держала форму.

рецепт торта без випічки
Вафли и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Вафельные коржи выложить на ровную поверхность. Каждый корж щедро смазывать кремом, равномерно распределяя его по всей плоскости. Собрать торт, формируя ровные слои.

рецепт вафельного торта з згущенкою та халвою
Вафельный торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Остатками крема смазать бока и верх торта, аккуратно выровнять поверхность. Готовый торт поставить в холодильник примерно на 60 минут, чтобы коржи пропитались, а структура стабилизировалась. После охлаждения торт легко нарезается и хорошо держит форму.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

сгущенка десерт торт рецепт вафли без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
