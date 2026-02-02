Відео
Вафельний торт з галяреткою з 90-х — лише 2 інгредієнти

Вафельний торт з галяреткою з 90-х — лише 2 інгредієнти


Дата публікації: 2 лютого 2026 03:04
Вафельний торт з желе — класичний рецепт 90-х лише з 2 інгредієнтів
Вафельний торт. Фото: smachnenke.com.ua

Вафельний торт з желе — це швидкий і простий десерт, який повертає смак дитинства. Лише два інгредієнти, мінімум зусиль, а результат — ніжний, ароматний торт з повітряним желе та хрусткими вафлями. Ідеальний варіант для сімейного чаювання або швидкого солодкого перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вафлі — 4 шт.;
  • желе — 3 уп.;
  • кип’ячена вода — 300 мл. (для приготування желе).

Спосіб приготування

Роз’ємну форму застеляємо пергаментним папером для зручності. Кожну упаковку желе розводимо у 100 мл гарячої води та ретельно перемішуємо до повного розчинення.

рецепт торта без випічки
Желе в тарілках. Фото: smachnenke.com.ua

Даємо трохи охолонути, після чого виливаємо у велику миску та збиваємо міксером до пишної консистенції.

вафельний торт без випічки
Приготування желе. Фото: smachnenke.com.ua

Після цього отриманою масою промащуємо вафельні коржі, чергуючи шари.

простий рецепт торта без випічки
Вафлі та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий торт ставимо в холодильник мінімум на одну годину, щоб желе добре застигло і коржі просочилися. Потім нарізаємо на порції та подаємо до столу.

вафельний торт з желе без випічки
Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Десерт виходить ніжним, солодким і дуже ароматним, з класичним смаком улюблених солодощів з дитинства.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт без випічки желе
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
