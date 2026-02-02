Вафельний торт з желе — класичний рецепт 90-х лише з 2 інгредієнтів

Вафельний торт. Фото: smachnenke.com.ua

Вафельний торт з желе — це швидкий і простий десерт, який повертає смак дитинства. Лише два інгредієнти, мінімум зусиль, а результат — ніжний, ароматний торт з повітряним желе та хрусткими вафлями. Ідеальний варіант для сімейного чаювання або швидкого солодкого перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

вафлі — 4 шт.;

желе — 3 уп.;

кип’ячена вода — 300 мл. (для приготування желе).

Спосіб приготування

Роз’ємну форму застеляємо пергаментним папером для зручності. Кожну упаковку желе розводимо у 100 мл гарячої води та ретельно перемішуємо до повного розчинення.

Желе в тарілках. Фото: smachnenke.com.ua

Даємо трохи охолонути, після чого виливаємо у велику миску та збиваємо міксером до пишної консистенції.

Приготування желе. Фото: smachnenke.com.ua

Після цього отриманою масою промащуємо вафельні коржі, чергуючи шари.

Вафлі та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий торт ставимо в холодильник мінімум на одну годину, щоб желе добре застигло і коржі просочилися. Потім нарізаємо на порції та подаємо до столу.

Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Десерт виходить ніжним, солодким і дуже ароматним, з класичним смаком улюблених солодощів з дитинства.

