Вафельный торт с желе — классический рецепт 90-х всего из 2 ингредиентов

Вафельный торт. Фото: smachnenke.com.ua

Вафельный торт с желе — это быстрый и простой десерт, который возвращает вкус детства. Всего два ингредиента, минимум усилий, а результат — нежный, ароматный торт с воздушным желе и хрустящими вафлями. Идеальный вариант для семейного чаепития или быстрого сладкого перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

вафли — 4 шт.;

желе — 3 уп.;

кипяченая вода — 300 мл. (для приготовления желе).

Способ приготовления

Разъемную форму застилаем пергаментной бумагой для удобства. Каждую упаковку желе разводим в 100 мл горячей воды и тщательно перемешиваем до полного растворения.

Желе в тарелках. Фото: smachnenke.com.ua

Даем немного остыть, после чего выливаем в большую миску и взбиваем миксером до пышной консистенции.

Приготовление желе. Фото: smachnenke.com.ua

После этого полученной массой промазываем вафельные коржи, чередуя слои.

Вафли и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый торт ставим в холодильник минимум на один час, чтобы желе хорошо застыло и коржи пропитались. Затем нарезаем на порции и подаем к столу.

Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Десерт получается нежным, сладким и очень ароматным, с классическим вкусом любимых сладостей из детства.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.