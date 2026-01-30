Торт на сковороде за 30 минут — простой рецепт без духовки

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт спасает, когда нет духовки или времени на сложную выпечку. Медовые коржи готовятся просто на сковороде, крем получается густым и нежным, а шоколадная глазурь добавляет насыщенного вкуса. Рецепт проверенный, понятный и всегда получается с первого раза.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

крахмал или мука — 2 ст. л. с горкой;

сахар — 200 г;

молоко — 500 мл.;

ванильный сахар — 10 г;

масло сливочное — 200 г;

какао — 3 ст. л.

Для теста:

мед — 3 ст. л.;

сода — 1,5 ч. л. без горки;

масло сливочное — 100 г;

яйца — 4 шт.;

сахар — 100 г;

соль — щепотка;

какао — 2 ст. л.;

мука — 200 г.

Для шоколадной глазури:

какао — 2 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

молоко — 5 ст. л.;

сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

Мед выложить в кастрюлю и поставить на средний огонь. Когда появится пенка, добавить соду и быстро перемешать. Масса сразу поднимется и станет пышной. Добавить сливочное масло комнатной температуры и помешивать, пока оно полностью не растворится. Снять с огня и дать смеси немного остыть. В отдельной миске соединить яйца, сахар и щепотку соли, хорошо перемешать до растворения сахара. Добавить теплую медовую массу и снова перемешать. Просеять какао, аккуратно вмешать, после чего постепенно добавить муку. Тесто должно получиться полужидкое, гладкое и однородное — именно такое идеально подходит для выпекания на сковороде.

Блины для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Антипригарную сковороду диаметром 24 см разогреть без смазки. Выложить примерно 3 столовые ложки теста, равномерно распределить по дну, накрыть крышкой и жарить на среднем огне. Когда на поверхности появятся пузырьки, корж легко перевернуть, накрыть крышкой и жарить еще немного до готовности. Таким образом приготовить все коржи и выложить их остывать на решетку.

В кастрюле соединить яйцо, крахмал и сахар, хорошо вымешать венчиком до полной гладкости. Постепенно добавить молоко, постоянно перемешивая. Поставить на средний огонь и варить до загустения, не прекращая помешивание. Снять с плиты, добавить ванильный сахар, перемешать, накрыть пленкой в контакт и оставить охлаждаться.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Мягкое сливочное масло взбить до пышности. По ложке добавлять полностью охлажденный заварной крем, каждый раз хорошо взбивая. В конце добавить какао и довести крем до однородной шоколадной консистенции. Коржи подровнять, обрезки сохранить для декора. В разъемном кольце диаметром 20 см собрать торт, чередуя коржи и крем. Верх и бока обмазать кремом, обсыпать измельченными обрезками.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле смешать какао, сахар и молоко, варить на среднем огне около 5 минут до густой темной массы. Снять с плиты, добавить сливочное масло и быстро перемешать. Сразу полить торт глазурью. Готовый торт поставить в холодильник минимум на несколько часов, а лучше всего — на ночь. После настаивания он становится особенно мягким, нежным и насыщенным на вкус.

