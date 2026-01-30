Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Торт на сковороді за 30 хвилин — рецепт без духовки

Торт на сковороді за 30 хвилин — рецепт без духовки

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 03:04
Торт на сковороді за 30 хвилин — простий рецепт без духовки
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт рятує, коли немає духовки або часу на складну випічку. Медові коржі готуються просто на сковороді, крем виходить густим і ніжним, а шоколадна глазур додає насиченого смаку. Рецепт перевірений, зрозумілий і завжди вдається з першого разу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • крохмаль або борошно — 2 ст. л. з гіркою;
  • цукор — 200 г;
  • молоко — 500 мл.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • масло вершкове — 200 г;
  • какао — 3 ст. л.

Для тіста:

  • мед — 3 ст. л.;
  • сода — 1,5 ч. л. без гірки;
  • масло вершкове — 100 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — щіпка;
  • какао — 2 ст. л.;
  • борошно — 200 г.

Для шоколадної глазурі:

  • какао — 2 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • молоко — 5 ст. л.;
  • вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

Мед викласти в каструлю та поставити на середній вогонь. Коли з’явиться пінка, додати соду та швидко перемішати. Маса одразу підніметься і стане пишною. Додати вершкове масло кімнатної температури та помішувати, поки воно повністю не розчиниться. Зняти з вогню і дати суміші трохи охолонути. В окремій мисці з’єднати яйця, цукор і дрібку солі, добре перемішати до розчинення цукру. Додати теплу медову масу та знову перемішати. Просіяти какао, акуратно вмішати, після чого поступово додати борошно. Тісто має вийти напіврідке, гладке й однорідне — саме таке ідеально підходить для випікання на сковороді.

рецепт торта без випічки
Млинці для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Антипригарну сковороду діаметром 24 см розігріти без змащування. Викласти приблизно 3 столові ложки тіста, рівномірно розподілити по дну, накрити кришкою та смажити на середньому вогні. Коли на поверхні з’являться бульбашки, корж легко перевернути, накрити кришкою і смажити ще трохи до готовності. Таким чином приготувати всі коржі та викласти їх остигати на решітку.

У каструлі з’єднати яйце, крохмаль і цукор, добре вимішати вінчиком до повної гладкості. Поступово додати молоко, постійно перемішуючи. Поставити на середній вогонь і варити до загустіння, не припиняючи помішування. Зняти з плити, додати ванільний цукор, перемішати, накрити плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.

рецепт торта без випічки
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

М’яке вершкове масло збити до пишності. По ложці додавати повністю охолоджений заварний крем, щоразу добре збиваючи. В кінці додати какао та довести крем до однорідної шоколадної консистенції. Коржі підрівняти, обрізки зберегти для декору. У роз’ємному кільці діаметром 20 см зібрати торт, чергуючи коржі та крем. Верх і боки обмазати кремом, обсипати подрібненими обрізками.

рецепт торта на сковороді за 30 хвилин
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі змішати какао, цукор і молоко, варити на середньому вогні близько 5 хвилин до густої темної маси. Зняти з плити, додати вершкове масло та швидко перемішати. Одразу полити торт глазур’ю. Готовий торт поставити в холодильник мінімум на кілька годин, а найкраще — на ніч. Після настоювання він стає особливо м’яким, ніжним і насиченим на смак.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт крем для торта без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації