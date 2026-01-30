Торт на сковороді за 30 хвилин — простий рецепт без духовки

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт рятує, коли немає духовки або часу на складну випічку. Медові коржі готуються просто на сковороді, крем виходить густим і ніжним, а шоколадна глазур додає насиченого смаку. Рецепт перевірений, зрозумілий і завжди вдається з першого разу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

крохмаль або борошно — 2 ст. л. з гіркою;

цукор — 200 г;

молоко — 500 мл.;

ванільний цукор — 10 г;

масло вершкове — 200 г;

какао — 3 ст. л.

Для тіста:

мед — 3 ст. л.;

сода — 1,5 ч. л. без гірки;

масло вершкове — 100 г;

яйця — 4 шт.;

цукор — 100 г;

сіль — щіпка;

какао — 2 ст. л.;

борошно — 200 г.

Для шоколадної глазурі:

какао — 2 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

молоко — 5 ст. л.;

вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

Мед викласти в каструлю та поставити на середній вогонь. Коли з’явиться пінка, додати соду та швидко перемішати. Маса одразу підніметься і стане пишною. Додати вершкове масло кімнатної температури та помішувати, поки воно повністю не розчиниться. Зняти з вогню і дати суміші трохи охолонути. В окремій мисці з’єднати яйця, цукор і дрібку солі, добре перемішати до розчинення цукру. Додати теплу медову масу та знову перемішати. Просіяти какао, акуратно вмішати, після чого поступово додати борошно. Тісто має вийти напіврідке, гладке й однорідне — саме таке ідеально підходить для випікання на сковороді.

Млинці для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Антипригарну сковороду діаметром 24 см розігріти без змащування. Викласти приблизно 3 столові ложки тіста, рівномірно розподілити по дну, накрити кришкою та смажити на середньому вогні. Коли на поверхні з’являться бульбашки, корж легко перевернути, накрити кришкою і смажити ще трохи до готовності. Таким чином приготувати всі коржі та викласти їх остигати на решітку.

У каструлі з’єднати яйце, крохмаль і цукор, добре вимішати вінчиком до повної гладкості. Поступово додати молоко, постійно перемішуючи. Поставити на середній вогонь і варити до загустіння, не припиняючи помішування. Зняти з плити, додати ванільний цукор, перемішати, накрити плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

М’яке вершкове масло збити до пишності. По ложці додавати повністю охолоджений заварний крем, щоразу добре збиваючи. В кінці додати какао та довести крем до однорідної шоколадної консистенції. Коржі підрівняти, обрізки зберегти для декору. У роз’ємному кільці діаметром 20 см зібрати торт, чергуючи коржі та крем. Верх і боки обмазати кремом, обсипати подрібненими обрізками.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі змішати какао, цукор і молоко, варити на середньому вогні близько 5 хвилин до густої темної маси. Зняти з плити, додати вершкове масло та швидко перемішати. Одразу полити торт глазур’ю. Готовий торт поставити в холодильник мінімум на кілька годин, а найкраще — на ніч. Після настоювання він стає особливо м’яким, ніжним і насиченим на смак.

