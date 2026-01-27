Торт Зимовий» без випічки — ніжніший і смачніший за Бите скло

Торт "Зимовий". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Зимовий" — це легкий десерт без духовки, який підкорює з першого шматочка. Ніжна сметанна основа, яскраве желе та шоколадні млинці створюють ефектний розріз і збалансований смак. Саме той варіант, який часто стає улюбленішим за класичне "Бите скло".

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

желе — 2 упаковки;

окріп — 250 мл на кожну упаковку;

желатин — 35 г;

вода холодна — 150 мл;

сметана — 900 г;

цукрова пудра — 250 г або до свого смаку;

ванільний цукор — 10 г;

шоколад — для декору.

Для млинців:

борошно — 3 ст. л.;

какао — 1 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

молоко — 250 мл;

цукор — 2 ст. л.;

олія — 1 ст. л.;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування

Желе розсипати по окремих тарілках, залити окропом і ретельно перемішати до повного розчинення. За потреби прогріти на водяній бані. Дати желе охолонути та поставити в прохолодне місце до повного застигання. Желатин залити холодною водою та залишити для набухання.

Желе та млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Для млинців у мисці з’єднати борошно та какао, додати яйця, молоко, сіль, цукор і олію. Перемішати до однорідної консистенції без грудочок. Смажити тонкі шоколадні млинці на добре розігрітій сковороді, злегка змащеній олією. Готові млинці повністю охолодити.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Застигле желе нарізати дрібними кубиками. Млинці нарізати смужками приблизно однакової ширини. Сметану заздалегідь дістати з холодильника. Додати цукрову пудру та ванільний цукор, перемішати до гладкої маси. Набряклий желатин прогріти на водяній бані до рідкого стану, трохи остудити й тонкою цівкою додати до сметанної маси, постійно перемішуючи.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

У сметанну основу додати желе, потім млинці та обережно перемішати, щоб наповнювачі рівномірно розподілилися. Форму застелити харчовою плівкою, викласти масу, розрівняти поверхню та поставити в холодильник до повного застигання. Готовий торт перевернути на тарілку, зняти плівку та прикрасити тертим шоколадом.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.