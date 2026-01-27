Торт "Зимний" без выпечки — нежнее и вкуснее Битого стекла

Торт "Зимний". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Зимний" — это легкий десерт без духовки, который покоряет с первого кусочка. Нежная сметанная основа, яркое желе и шоколадные блины создают эффектный разрез и сбалансированный вкус. Именно тот вариант, который часто становится любимее классического "Битое стекло".

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

желе — 2 упаковки;

кипяток — 250 мл. на каждую упаковку;

желатин — 35 г;

вода холодная — 150 мл.;

сметана — 900 г;

сахарная пудра — 250 г или по своему вкусу;

ванильный сахар — 10 г;

шоколад — для декора.

Для блинов:

мука — 3 ст. л.;

какао — 1 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

молоко — 250 мл.;

сахар — 2 ст. л.;

масло — 1 ст. л.;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Желе рассыпать по отдельным тарелкам, залить кипятком и тщательно перемешать до полного растворения. При необходимости прогреть на водяной бане. Дать желе остыть и поставить в прохладное место до полного застывания. Желатин залить холодной водой и оставить для набухания.

Желе и блины. Фото: gospodynka.com.ua

Для блинов в миске соединить муку и какао, добавить яйца, молоко, соль, сахар и растительное масло. Перемешать до однородной консистенции без комочков. Жарить тонкие шоколадные блины на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом. Готовые блины полностью охладить.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Застывшее желе нарезать мелкими кубиками. Блины нарезать полосками примерно одинаковой ширины. Сметану заранее достать из холодильника. Добавить сахарную пудру и ванильный сахар, перемешать до гладкой массы. Набухший желатин прогреть на водяной бане до жидкого состояния, немного остудить и тонкой струйкой добавить в сметанную массу, постоянно перемешивая.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

В сметанную основу добавить желе, затем блины и осторожно перемешать, чтобы наполнители равномерно распределились. Форму застелить пищевой пленкой, выложить массу, разровнять поверхность и поставить в холодильник до полного застывания. Готовый торт перевернуть на тарелку, снять пленку и украсить тертым шоколадом.

