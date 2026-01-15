Торт без выпечки Пятиминутка — простой рецепт приготовления к чаю

Торт "Пятиминутка". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт без выпечки готовится быстро, не требует духовки, печенья или желатина. Нежный крем, насыщенная шоколадная крошка и фруктовый джем создают яркий и сбалансированный вкус. Идеальный вариант, когда хочется домашнего десерта без лишних хлопот.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

сухари — 200 г;

грецкие орехи — 100 г;

чернослив — 150 г;

сливочное масло — 60-80 г;

какао — 1 ст. л.

Для крема:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 1 пакетик;

сахар — 150 г;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

молоко — 400 мл.;

сливочный сыр — 100 г;

сливочное масло мягкое — 100 г;

джем густой — 150-200 г.

Для глазури:

шоколад — 50 г;

молоко — 2-3 ст. л.;

масло — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

Сухари измельчить в мелкую крошку с помощью блендера или мясорубки. Грецкие орехи также измельчить, чернослив при необходимости предварительно замочить в горячей воде, обсушить и нарезать мелкими кусочками. Все сухие составляющие соединить в одной миске.

Крошка из сухарей. Фото: gospodynka.com.ua

Сливочное масло растопить, добавить какао и тщательно перемешать до однородности. Шоколадную массу влить в крошку и хорошо вымешать. Основа должна быть ароматной, немного влажной и легко формироваться.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема яйца выложить в кастрюлю, добавить соль, ванильный сахар, сахар и крахмал. Тщательно перемешать венчиком, влить молоко и снова перемешать. Поставить кастрюлю на плиту и варить, постоянно помешивая. Когда масса начнет густеть, уменьшить огонь и довести крем до плотной, гладкой консистенции. Готовый крем переложить в миску, накрыть пленкой в контакт и оставить до полного остывания. После этого взбить миксером до пышности, добавить сливочный сыр, снова взбить, затем ввести мягкое сливочное масло и довести крем до нежной, воздушной текстуры.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для сборки торта установить кулинарное кольцо на тарелку. На дно выложить тонкий слой крошки, сверху распределить крем. Далее снова крошка, по краю сделать бортик из крема, а в центр выложить джем. Повторять слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхним слоем должна быть крошка. Слегка уплотнить поверхность, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на несколько часов, лучше всего — на ночь. Для глазури шоколад растопить вместе с молоком и маслом, перемешать до гладкости. Полить торт сверху и вернуть в холодильник еще на 10 минут. После этого снять кольцо, нарезать торт порционными кусочками и подать к чаю.

