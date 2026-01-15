Торт без випічки П’ятихвилинка — простий рецепт приготування до чаю

Торт "П'ятихвилинка". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт без випічки готується швидко, не потребує духовки, печива чи желатину. Ніжний крем, насичена шоколадна крихта та фруктовий джем створюють яскравий і збалансований смак. Ідеальний варіант, коли хочеться домашнього десерту без зайвих клопотів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

сухарі — 200 г;

волоські горіхи — 100 г;

чорнослив — 150 г;

вершкове масло — 60–80 г;

какао — 1 ст. л.

Для крему:

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 1 пакетик;

цукор — 150 г;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

молоко — 400 мл;

вершковий сир — 100 г;

вершкове масло м’яке — 100 г;

джем густий — 150–200 г.

Для глазурі:

шоколад — 50 г;

молоко — 2–3 ст. л.;

олія — 1–2 ст. л.

Спосіб приготування

Сухарі подрібнити в дрібну крихту за допомогою блендера або м’ясорубки. Волоські горіхи також подрібнити, чорнослив за потреби попередньо замочити в гарячій воді, обсушити та нарізати дрібними шматочками. Усі сухі складники з’єднати в одній мисці.

Крихта зі сухарів. Фото: gospodynka.com.ua

Вершкове масло розтопити, додати какао та ретельно перемішати до однорідності. Шоколадну масу влити до крихти та добре вимішати. Основа має бути ароматною, трохи вологою та легко формуватися.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему яйця викласти в каструлю, додати сіль, ванільний цукор, цукор і крохмаль. Ретельно перемішати вінчиком, влити молоко та знову перемішати. Поставити каструлю на плиту й варити, постійно помішуючи. Коли маса почне густішати, зменшити вогонь і довести крем до щільної, гладкої консистенції. Готовий крем перекласти в миску, накрити плівкою в контакт і залишити до повного охолодження. Після цього збити міксером до пишності, додати вершковий сир, знову збити, потім ввести м’яке вершкове масло й довести крем до ніжної, повітряної текстури.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для складання торта встановити кулінарне кільце на тарілку. На дно викласти тонкий шар крихти, зверху розподілити крем. Далі знову крихта, по краю зробити бортик з крему, а в центр викласти джем. Повторювати шари, поки не закінчаться інгредієнти. Верхнім шаром має бути крихта. Злегка ущільнити поверхню, накрити плівкою та поставити в холодильник щонайменше на кілька годин, найкраще — на ніч. Для глазурі шоколад розтопити разом із молоком та олією, перемішати до гладкості. Полити торт зверху та повернути в холодильник ще на 10 хвилин. Після цього зняти кільце, нарізати торт порційними шматочками та подати до чаю.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.