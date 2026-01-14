Торт Експрес за 15 хвилин — рецепт з фото без духовки

Торт "Експрес". Фото: smachnenke.com.ua

Торт "Експрес" без духовки — це справжня знахідка, коли хочеться домашнього десерту без складних процесів. Ніжний крем, розсипчасті коржі та швидке приготування роблять цей рецепт універсальним для буднів і свят. Достатньо кількох простих інгредієнтів і трохи часу, щоб отримати повноцінний торт з насиченим смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

борошно — 250 г;

цукор — 60 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

вершкове масло — 120 г.

Для крему:

сметана — 500 мл.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 60 г;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;

ваніль — до свого смаку;

варене згущене молоко — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Борошно змішати з цукром і сіллю, додати холодне вершкове масло і швидко перетерти масу до стану дрібної крихти. Пересипати крихту на суху сковороду та обсмажувати на середньому вогні до рівномірного карамельного кольору, постійно помішуючи та розбиваючи грудочки лопаткою. Зняти зі сковороди й дати повністю охолонути.

Торт без випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему з’єднати сметану, яйця, цукор і кукурудзяний крохмаль, ретельно перемішати вінчиком. Поставити суміш на помірний вогонь і, постійно помішуючи, довести до загущення. Зняти з плити, додати варене згущене молоко і ваніль, перемішати до однорідної кремової текстури.

Шматок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Крихту умовно поділити на чотири рівні частини. На дно форми викласти перший шар крихти, рівномірно покрити кремом. Посипати другим шаром крихти та знову змастити кремом. Продовжувати чергувати шари, доки не закінчаться всі інгредієнти. Накрити торт харчовою плівкою і поставити у холодильник мінімум на 6 годин для стабілізації та просочення.

