Україна
Торт "Експрес" за 15 хвилин — перевірений рецепт без духовки

Дата публікації: 14 січня 2026 03:04
Торт Експрес за 15 хвилин — рецепт з фото без духовки
Торт "Експрес". Фото: smachnenke.com.ua

Торт "Експрес" без духовки — це справжня знахідка, коли хочеться домашнього десерту без складних процесів. Ніжний крем, розсипчасті коржі та швидке приготування роблять цей рецепт універсальним для буднів і свят. Достатньо кількох простих інгредієнтів і трохи часу, щоб отримати повноцінний торт з насиченим смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 250 г;
  • цукор — 60 г;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • вершкове масло — 120 г.

Для крему:

  • сметана — 500 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 60 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
  • ваніль — до свого смаку;
  • варене згущене молоко — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Борошно змішати з цукром і сіллю, додати холодне вершкове масло і швидко перетерти масу до стану дрібної крихти. Пересипати крихту на суху сковороду та обсмажувати на середньому вогні до рівномірного карамельного кольору, постійно помішуючи та розбиваючи грудочки лопаткою. Зняти зі сковороди й дати повністю охолонути.

рецепт торта без випічки
Торт без випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему з’єднати сметану, яйця, цукор і кукурудзяний крохмаль, ретельно перемішати вінчиком. Поставити суміш на помірний вогонь і, постійно помішуючи, довести до загущення. Зняти з плити, додати варене згущене молоко і ваніль, перемішати до однорідної кремової текстури.

простий рецепрт торта без випічки за 15 хвилин
Шматок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Крихту умовно поділити на чотири рівні частини. На дно форми викласти перший шар крихти, рівномірно покрити кремом. Посипати другим шаром крихти та знову змастити кремом. Продовжувати чергувати шари, доки не закінчаться всі інгредієнти. Накрити торт харчовою плівкою і поставити у холодильник мінімум на 6 годин для стабілізації та просочення.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

солодощі десерт торт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
