Головна Смак Торт без випічки "Пʼятихвилинка" — до кави та чаю на кожен день

Торт без випічки "Пʼятихвилинка" — до кави та чаю на кожен день

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 03:04
Торт без випічки Пʼятихвилинка — простий рецепт з фото на кожен день
Торт без випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Торт без випічки "Пʼятихвилинка" — це ідеальне рішення, коли хочеться домашнього десерту без зайвого клопоту. Ніжна сирна начинка та м’яке просочене печиво створюють гармонійний, легкий смак. Рецепт не потребує духовки й підходить для щоденного приготування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • печиво квадратне — 500 г або 45 шт.;
  • сир кисломолочний — 700 г;
  • сметана — 250 г;
  • цукор — 150 г;
  • цукор ванільний — до свого смаку.

Спосіб приготування

Сир протерти крізь сито до однорідної, ніжної консистенції. Додати сметану, цукор і ванільний цукор, збити міксером або ретельно перемішати до кремоподібної маси без грудочок.

На пласку тарілку або у квадратну роз’ємну форму викласти шар печива у вигляді квадрата три на три. Рівномірно розподілити частину сирної начинки, акуратно розрівняти. Викласти наступний шар печива, знову нанести крем і повторювати шари, доки не закінчаться інгредієнти. Верхнім шаром залишити печиво.

рецепт торта без випічки з печиво
Торт без випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити торт при кімнатній температурі приблизно на одну годину, щоб печиво почало вбирати вологу з крему. Після цього поставити торт у холодильник на 2–3 години, а краще залишити на ніч для повної стабілізації.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

солодощі десерт торт рецепт печиво без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
