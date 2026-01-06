Торт без випічки Пʼятихвилинка — простий рецепт з фото на кожен день

Торт без випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Торт без випічки "Пʼятихвилинка" — це ідеальне рішення, коли хочеться домашнього десерту без зайвого клопоту. Ніжна сирна начинка та м’яке просочене печиво створюють гармонійний, легкий смак. Рецепт не потребує духовки й підходить для щоденного приготування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

печиво квадратне — 500 г або 45 шт.;

сир кисломолочний — 700 г;

сметана — 250 г;

цукор — 150 г;

цукор ванільний — до свого смаку.

Спосіб приготування

Сир протерти крізь сито до однорідної, ніжної консистенції. Додати сметану, цукор і ванільний цукор, збити міксером або ретельно перемішати до кремоподібної маси без грудочок.

На пласку тарілку або у квадратну роз’ємну форму викласти шар печива у вигляді квадрата три на три. Рівномірно розподілити частину сирної начинки, акуратно розрівняти. Викласти наступний шар печива, знову нанести крем і повторювати шари, доки не закінчаться інгредієнти. Верхнім шаром залишити печиво.

Торт без випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити торт при кімнатній температурі приблизно на одну годину, щоб печиво почало вбирати вологу з крему. Після цього поставити торт у холодильник на 2–3 години, а краще залишити на ніч для повної стабілізації.

