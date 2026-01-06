Торт без выпечки Пятиминутка — простой рецепт с фото на каждый день

Торт без выпечки. Фото: smachnenke.com.ua

Торт без выпечки "Пятиминутка" — это идеальное решение, когда хочется домашнего десерта без лишних хлопот. Нежная творожная начинка и мягкое пропитанное печенье создают гармоничный, легкий вкус. Рецепт не требует духовки и подходит для ежедневного приготовления.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

печенье квадратное — 500 г или 45 шт.;

творог кисломолочный — 700 г;

сметана — 250 г;

сахар — 150 г;

сахар ванильный — по своему вкусу.

Способ приготовления

Творог протереть сквозь сито до однородной, нежной консистенции. Добавить сметану, сахар и ванильный сахар, взбить миксером или тщательно перемешать до кремообразной массы без комочков.

На плоскую тарелку или в квадратную разъемную форму выложить слой печенья в виде квадрата три на три. Равномерно распределить часть творожной начинки, аккуратно разровнять. Выложить следующий слой печенья, снова нанести крем и повторять слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхним слоем оставить печенье.

Торт без выпечки. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить торт при комнатной температуре примерно на один час, чтобы печенье начало впитывать влагу из крема. После этого поставить торт в холодильник на 2-3 часа, а лучше оставить на ночь для полной стабилизации.

