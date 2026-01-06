Видео
Главная Вкус Торт без выпечки "Пятиминутка" — к кофе и чаю на каждый день

Торт без выпечки "Пятиминутка" — к кофе и чаю на каждый день

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 03:04
Торт без выпечки Пятиминутка — простой рецепт с фото на каждый день
Торт без выпечки. Фото: smachnenke.com.ua

Торт без выпечки "Пятиминутка" — это идеальное решение, когда хочется домашнего десерта без лишних хлопот. Нежная творожная начинка и мягкое пропитанное печенье создают гармоничный, легкий вкус. Рецепт не требует духовки и подходит для ежедневного приготовления.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • печенье квадратное — 500 г или 45 шт.;
  • творог кисломолочный — 700 г;
  • сметана — 250 г;
  • сахар — 150 г;
  • сахар ванильный — по своему вкусу.

Способ приготовления

Творог протереть сквозь сито до однородной, нежной консистенции. Добавить сметану, сахар и ванильный сахар, взбить миксером или тщательно перемешать до кремообразной массы без комочков.

На плоскую тарелку или в квадратную разъемную форму выложить слой печенья в виде квадрата три на три. Равномерно распределить часть творожной начинки, аккуратно разровнять. Выложить следующий слой печенья, снова нанести крем и повторять слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхним слоем оставить печенье.

рецепт торта без випічки з печиво
Торт без выпечки. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить торт при комнатной температуре примерно на один час, чтобы печенье начало впитывать влагу из крема. После этого поставить торт в холодильник на 2-3 часа, а лучше оставить на ночь для полной стабилизации.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

сладости десерт торт рецепт печенье без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
