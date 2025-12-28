Торт без духовки за 15 минут — рецепт с фото нежного десерта

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Торт без духовки за 15 минут — простой и быстрый десерт с нежным кремом и хрустящей крошкой. Легко готовить, красиво выглядит и радует насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

желтки — 3 шт.;

сахар — 150 г;

ванилин — щепотка;

крахмал — 60 г;

молоко — 800 мл.;

масло сливочное — 50 г;

мука — 500 г;

сахар для крошки — 100 г;

масло сливочное холодное — 150 г.

Способ приготовления

Желтки смешать с сахаром и ванилином, нагревать на маленьком огне, постоянно помешивая, пока масса не станет светлой.

Желтки и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить крахмал и частями влить молоко, перемешивая, чтобы не было комочков, довести до загустения, снять с огня и ввести сливочное масло, перемешать до однородности, накрыть пленкой и дать остыть.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крошки перетереть холодное масло с мукой и сахаром до пышной массы, обжарить на сковороде 5-7 минут до золотистого цвета.

Приготовление крошки. Фото: gospodynka.com.ua

Форму застелить пергаментом и пленкой, выложить на дно немного крема, чередовать слои крошки и крема, завершить слоем крошки.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Оставить торт в холодильнике на минимум 3 часа перед подачей.

