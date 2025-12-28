Видео
Света нет, а торт есть — десерт-находка без духовки за 15 минут

Света нет, а торт есть — десерт-находка без духовки за 15 минут

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 03:04
Торт без духовки за 15 минут — рецепт с фото нежного десерта
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Торт без духовки за 15 минут — простой и быстрый десерт с нежным кремом и хрустящей крошкой. Легко готовить, красиво выглядит и радует насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • желтки — 3 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • ванилин — щепотка;
  • крахмал — 60 г;
  • молоко — 800 мл.;
  • масло сливочное — 50 г;
  • мука — 500 г;
  • сахар для крошки — 100 г;
  • масло сливочное холодное — 150 г.

Способ приготовления

Желтки смешать с сахаром и ванилином, нагревать на маленьком огне, постоянно помешивая, пока масса не станет светлой.

торт без духовки за 15 хвилин
Желтки и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить крахмал и частями влить молоко, перемешивая, чтобы не было комочков, довести до загустения, снять с огня и ввести сливочное масло, перемешать до однородности, накрыть пленкой и дать остыть.

покрокове приготування ніжного десерту за 15 хвилин
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крошки перетереть холодное масло с мукой и сахаром до пышной массы, обжарить на сковороде 5-7 минут до золотистого цвета.

приготування ніжного десерту за 15 хвилин
Приготовление крошки. Фото: gospodynka.com.ua

Форму застелить пергаментом и пленкой, выложить на дно немного крема, чередовать слои крошки и крема, завершить слоем крошки.

ніжний десерт за 15 хвилин
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Оставить торт в холодильнике на минимум 3 часа перед подачей.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт выпечка крем для торта
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
