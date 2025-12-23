Торт Валентина за 15 минут — бюджетный рецепт быстрого десерта

Торт "Валентина". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Валентина"— это настоящая находка, когда хочется домашнего десерта без лишних затрат и сложных этапов. Нежный бисквитный корж, ароматное айвовое варенье и быстрая сборка делают этот рецепт любимым вариантом для чаепития, неожиданных гостей и уютных вечеров.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

молоко — 100 мл.;

растительное масло — 50 мл.;

сметана или кефир — 100 мл.;

сахар — 150 г;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка;

разрыхлитель — 1 п.;

мука — 250 г;

айвовое варенье — для начинки и покрытия.

Способ приготовления

В глубокую миску разбить яйца, добавить молоко, растительное масло и сметану или кефир. Добавить сахар, соль и ванилин, разрыхлитель и хорошо перемешать венчиком до однородной массы.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Муку просеять и добавлять частями, каждый раз аккуратно вымешивая тесто, чтобы не оставалось комочков. Готовое тесто должно быть густым, гладким и равномерным.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Противень размером примерно 30×40 см застелить пергаментом. Вылить тесто и равномерно распределить лопаткой по всей поверхности. Выпекать при 180 °C в течение 12-15 минут до готовности. Готовый корж охладить.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Айвовое варенье измельчить блендером до однородной консистенции. Остывший корж снять с пергамента, обрезать края и измельчить их в крошку для декора. Корж разрезать пополам, с верхней части по желанию снять тонкий слой и также перетереть в крошку.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

На нижний корж нанести половину варенья, равномерно распределить. Накрыть вторым коржом и слегка прижать. Верх и бока смазать оставшимся вареньем и обсыпать подготовленной крошкой.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.