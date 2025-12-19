Рождественский десерт за 5 минут — рецепт без муки, духовки и яиц

Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рождественский десерт — настоящая находка, когда хочется чего-то праздничного без лишних хлопот. Он готовится буквально за несколько минут, не требует выпекания и состоит из простых ингредиентов. Насыщенный шоколадный вкус, нежная текстура и легкий ореховый акцент делают его идеальным дополнением к праздничному столу. Отличный вариант, когда времени мало, а хочется порадовать родных домашним десертом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

печенье — 500 г;

грецкие орехи — 100 г;

сахар — 120 г;

какао — 60 г;

молоко — 250 мл.;

сливочное масло — 150 г;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Для глазури:

темный шоколад — 80 г;

молочный шоколад — 80 г;

масло — 40 мл.

Способ приготовления

Печенье и грецкие орехи измельчить до мелкой крошки и переложить в большую миску. В отдельной кастрюле соединить сахар и какао, тщательно перемешать, после чего постепенно добавить молоко, постоянно размешивая, чтобы не образовались комочки. Поставить смесь на средний огонь и, помешивая, довести до кипения.

Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

К горячей шоколадной массе добавить сливочное масло, щепотку соли и ванильный сахар. Перемешать до полного растворения масла и получения гладкой, блестящей консистенции. Готовую массу перелить в миску с печеньем и орехами и хорошо вымешать лопаткой.

Растопленный шоколад. Фото: gospodynka.com.ua

Форму выстелить пищевой пленкой, выложить десертную массу и плотно разровнять. По желанию сверху выложить слой печенья, слегка прижать. Накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 1 час для стабилизации.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазури оба вида шоколада растопить на водяной бане или на минимальном огне, добавить масло и перемешать до однородности. Десерт достать из формы, перевернуть печеньем вниз и равномерно полить глазурью. Дать шоколаду застыть, после чего нарезать порционными кусочками.

