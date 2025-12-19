Видео
Главная Вкус Рецепт рождественского торта за 5 минут — без муки и яиц

Рецепт рождественского торта за 5 минут — без муки и яиц

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 03:04
Рождественский десерт за 5 минут — рецепт без муки, духовки и яиц
Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рождественский десерт — настоящая находка, когда хочется чего-то праздничного без лишних хлопот. Он готовится буквально за несколько минут, не требует выпекания и состоит из простых ингредиентов. Насыщенный шоколадный вкус, нежная текстура и легкий ореховый акцент делают его идеальным дополнением к праздничному столу. Отличный вариант, когда времени мало, а хочется порадовать родных домашним десертом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • печенье — 500 г;
  • грецкие орехи — 100 г;
  • сахар — 120 г;
  • какао — 60 г;
  • молоко — 250 мл.;
  • сливочное масло — 150 г;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.

Для глазури:

  • темный шоколад — 80 г;
  • молочный шоколад — 80 г;
  • масло — 40 мл.

Способ приготовления

Печенье и грецкие орехи измельчить до мелкой крошки и переложить в большую миску. В отдельной кастрюле соединить сахар и какао, тщательно перемешать, после чего постепенно добавить молоко, постоянно размешивая, чтобы не образовались комочки. Поставить смесь на средний огонь и, помешивая, довести до кипения.

торт без випічки
Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

К горячей шоколадной массе добавить сливочное масло, щепотку соли и ванильный сахар. Перемешать до полного растворения масла и получения гладкой, блестящей консистенции. Готовую массу перелить в миску с печеньем и орехами и хорошо вымешать лопаткой.

торт без випічки за 15 хвилин
Растопленный шоколад. Фото: gospodynka.com.ua

Форму выстелить пищевой пленкой, выложить десертную массу и плотно разровнять. По желанию сверху выложить слой печенья, слегка прижать. Накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 1 час для стабилизации.

простий рецепт торта без випічки
Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазури оба вида шоколада растопить на водяной бане или на минимальном огне, добавить масло и перемешать до однородности. Десерт достать из формы, перевернуть печеньем вниз и равномерно полить глазурью. Дать шоколаду застыть, после чего нарезать порционными кусочками.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

Рождество десерт торт рецепт печенье без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
