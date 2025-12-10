Торт Рождество — банановый десерт по рецепту 1990 года с кремом и шоколадом

Торт "Рождество". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Рождество" — классический десерт, который переносит в атмосферу праздников 1990 года. Нежный банановый крем, мягкие коржи и хрустящие орехи делают его незабываемым. Шоколадное украшение добавляет эффектного вида, а простой способ приготовления позволяет легко создать праздничный десерт дома, который оценит вся семья.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 200 г;

молоко теплое — 130 мл.;

масло — 100 г;

мука — 200 г;

какао — 30 г;

разрыхлитель — 10 г.

Для приготовления крема:

бананы — 3 шт.;

сливочное масло — 20 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 80 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

молоко — 500 мл.;

размягченное сливочное масло или жирные сливки — 100 г.

Дополнительно понадобится:

орехи кешью, арахис или грецкие — 100 г;

банан или консервированные ананасы, вишня — 1 шт.;

шоколад для украшения — ½ плитки.

Способ приготовления

Разбить яйца для коржей, добавить соль и сахар, взбивать миксером или венчиком до пышности. Влить теплое молоко и масло, перемешать недолго. Просеять муку, добавить какао и разрыхлитель, осторожно перемешать до однородной массы.

Шоколадные коржи. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать коржи на сковороде диаметром 26 см, смазанной сливочным маслом, на самом маленьком огне под крышкой около 40 минут. Дать остыть и нарезать кубиками.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема бананы нарезать кружочками, обжарить в сливочном масле до мягкости и измельчить в пюре. Добавить яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал, перемешать венчиком. Влить молоко и варить на плите, сначала на сильном огне, затем на минимальном, постоянно помешивая. При желании добавить щепотку куркумы. Остудить, взбить с размягченным сливочным маслом до воздушности.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Орехи поджарить на сухой сковороде, нарезать. Банан нарезать мелкими кубиками. Собирать торт в разъемном кольце 23 см: на дно выложить тонкий слой крема, затем кубики бисквита, смоченные кремом, часть орехов и банан. Повторить слои. Верх разровнять, посыпать орехами. Охладить 2-3 часа или дольше. Растопить шоколад на водяной бане и украсить тонкими линиями по верху торта. Подавать охлажденным.

