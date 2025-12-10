Торт Різдво — банановий десерт за рецептом 1990 року з кремом та шоколадом

Торт "Різдво". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Різдво" — класичний десерт, який переносить в атмосферу свят 1990 року. Ніжний банановий крем, м’які коржі та хрусткі горіхи роблять його незабутнім. Шоколадна прикраса додає ефектного вигляду, а простий спосіб приготування дозволяє легко створити святковий десерт вдома, який оцінить вся родина.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 200 г;

молоко тепле — 130 мл.;

олія — 100 г;

борошно — 200 г;

какао — 30 г;

розпушувач — 10 г.

Для приготування крему:

банани — 3 шт.;

вершкове масло — 20 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 80 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

молоко — 500 мл.;

розм’якшене вершкове масло або жирні вершки — 100 г.

Додатково знадобиться:

горіхи кеш’ю, арахіс або волоські — 100 г;

банан або консервовані ананаси, вишня — 1 шт.;

шоколад для прикраси — ½ плитки.

Спосіб приготування

Розбити яйця для коржів, додати сіль та цукор, збивати міксером або віничком до пишності. Влити тепле молоко та олію, перемішати недовго. Просіяти борошно, додати какао та розпушувач, обережно перемішати до однорідної маси.

Шоколадні коржі. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати коржі на сковороді діаметром 26 см, змащеній вершковим маслом, на найменшому вогні під кришкою близько 40 хвилин. Дати охолонути та нарізати кубиками.

Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему банани нарізати кружечками, обсмажити у вершковому маслі до м’якості та подрібнити у пюре. Додати яйця, цукор, ванільний цукор та крохмаль, перемішати вінчиком. Влити молоко і варити на плиті, спершу на сильному вогні, потім на мінімальному, постійно помішуючи. Якщо є бажання додати дрібку куркуми. Остудити, збити з розм’якшеним вершковим маслом до пухкості.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Горіхи підсмажити на сухій сковороді, нарізати. Банан нарізати дрібними кубиками. Збирати торт у роз’ємному кільці 23 см: на дно викласти тонкий шар крему, потім кубики бісквіта, змочені кремом, частину горіхів і банан. Повторити шари. Верх розрівняти, посипати горіхами. Охолодити 2–3 години або довше. Розтопити шоколад на водяній бані та прикрасити тонкими лініями по верху торта. Подавати охолодженим.

