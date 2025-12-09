Відео
Рецепт шоколадного медовика Спартак — лише позитивні відгуки

Рецепт шоколадного медовика Спартак — лише позитивні відгуки

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 03:04
Рецепт шоколадного медовика Спартак — класичне приготування коржів і крему
Шоколадний медовик "Спартак". Фото: smachnenke.com.ua

Шоколадний медовик "Спартак" — це десерт, який завжди справляє враження своїм виглядом і смаком. М’які коржі, ніжний кремчіз і ароматна глазур створюють ідеальне поєднання, що підкорює з першого шматочка. Цей рецепт дозволяє без зайвих зусиль приготувати торт, який виглядає розкішно й отримує лише найтепліші відгуки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • борошно — 300 г;
  • цукор — 200 г;
  • мед — 100 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • яйця — 5 шт.;
  • какао — 3 ст. л. без гірки;
  • сода — 1,5 ч. л.

Для кремчізу:

  • сир — 200 г;
  • згущене молоко — 150 г;
  • вершки для збивання 33–35% — 500 мл;

Для глазурі:

  • шоколад — 70 г;
  • вершкове масло — 70 г.

Для оформлення:

  • обрізки від коржів — для обсипання боків.

Спосіб приготування

Підготувати основу для коржів: у каструлі з’єднати цукор, мед і вершкове масло. Поставити на невеликий вогонь і постійно перемішувати, поки масло повністю не розтане й маса не стане однорідною. Додати соду, швидко перемішати й одразу зняти з плити.

рецепт шоколадного медовика спартак
Шоколадне тісто. Фото: smachnenke.com.ua

У миску розбити яйця й збити міксером приблизно двадцять секунд. Продовжуючи збивати, тонкою цівкою влити гарячу медову суміш. Просіяти какао, перемішати, додати борошно й збити до однорідного тіста.

простий рецепт шоколадного медовика спартак
Шоколадні коржі. Фото: smachnenke.com.ua

Розділити тісто на п’ять рівних частин. На пергаменті накреслити прямокутник 32×22 см і рівномірно розподілити по ньому порцію тіста. Випікати корж у духовці, розігрітій до 180°C, 3–4 хвилини. Готові коржі мають бути м’які та еластичні. Акуратно підрівняти краї, обрізки залишити для декору.

рецепт шоколадного медовика
Коржі та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати крем: у мисці з’єднати сир і згущене молоко, збити до однорідності. Тонкою цівкою влити холодні вершки й збити до густої, стійкої, пишної маси. Зібрати торт: кожен корж щедро змастити кремом і скласти один на один. Ретельно промастити боки, верх покрити тонким шаром крему. Обрізки коржів подрібнити на крихту й обсипати боки торта.

простий рецепт шоколадного медовика
Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати глазур: розтопити шоколад разом із вершковим маслом до гладкої текстури. Теплою глазур’ю рівномірно покрити верх торта. Поставити торт у холодильник щонайменше на 7 годин для стабілізації. Після охолодження медовик стане ніжним, просоченим і триматиме форму.

десерт торт рецепт випічка медовик
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
