Рецепт шоколадного медовика Спартак — только положительные отзывы

Дата публикации 9 декабря 2025 03:04
Рецепт шоколадного медовика Спартак — классическое приготовление коржей и крема
Шоколадный медовик "Спартак". Фото: smachnenke.com.ua

Шоколадный медовик "Спартак" — это десерт, который всегда производит впечатление своим видом и вкусом. Мягкие коржи, нежный кремчиз и ароматная глазурь создают идеальное сочетание, покоряющее с первого кусочка. Этот рецепт позволяет без лишних усилий приготовить торт, который выглядит роскошно и получает только самые теплые отзывы.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • мука — 300 г;
  • сахар — 200 г;
  • мед — 100 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • какао — 3 ст. л. без горки;
  • сода — 1,5 ч. л.

Для кремчиза:

  • творог — 200 г;
  • сгущенное молоко — 150 г;
  • сливки для взбивания 33-35% — 500 мл;

Для глазури:

  • шоколад — 70 г;
  • сливочное масло — 70 г.

Для оформления:

  • обрезки от коржей — для обсыпки боков.

Способ приготовления

Подготовить основу для коржей: в кастрюле соединить сахар, мед и сливочное масло. Поставить на небольшой огонь и постоянно перемешивать, пока масло полностью не растает и масса не станет однородной. Добавить соду, быстро перемешать и сразу снять с плиты.

рецепт шоколадного медовика спартак
Шоколадное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

В миску разбить яйца и взбить миксером примерно двадцать секунд. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влить горячую медовую смесь. Просеять какао, перемешать, добавить муку и взбить до однородного теста.

простий рецепт шоколадного медовика спартак
Шоколадные коржи. Фото: smachnenke.com.ua

Разделить тесто на пять равных частей. На пергаменте начертить прямоугольник 32×22 см и равномерно распределить по нему порцию теста. Выпекать корж в духовке, разогретой до 180°C, 3-4 минуты. Готовые коржи должны быть мягкие и эластичные. Аккуратно подровнять края, обрезки оставить для декора.

рецепт шоколадного медовика
Коржи и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить крем: в миске соединить творог и сгущенное молоко, взбить до однородности. Тонкой струйкой влить холодные сливки и взбить до густой, устойчивой, пышной массы. Собрать торт: каждый корж щедро смазать кремом и сложить один на один. Тщательно промазать бока, верх покрыть тонким слоем крема. Обрезки коржей измельчить в крошку и обсыпать бока торта.

простий рецепт шоколадного медовика
Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить глазурь: растопить шоколад вместе со сливочным маслом до гладкой текстуры. Теплой глазурью равномерно покрыть верх торта. Поставить торт в холодильник минимум на 7 часов для стабилизации. После охлаждения медовик станет нежным, пропитанным и будет держать форму.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
