Україна
Рецепт різдвяного торта за 5 хвилин — без борошна та яєць

Рецепт різдвяного торта за 5 хвилин — без борошна та яєць

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 03:04
Різдвяний десерт за 5 хвилин — рецепт без борошна, духовки та яєць
Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua

Цей різдвяний десерт — справжня знахідка, коли хочеться чогось святкового без зайвих клопотів. Він готується буквально за кілька хвилин, не потребує випікання та складається з простих інгредієнтів. Насичений шоколадний смак, ніжна текстура та легкий горіховий акцент роблять його ідеальним доповненням до святкового столу. Чудовий варіант, коли часу обмаль, а хочеться потішити рідних домашнім десертом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • печиво — 500 г;
  • волоські горіхи — 100 г;
  • цукор — 120 г;
  • какао — 60 г;
  • молоко — 250 мл;
  • вершкове масло — 150 г;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.

Для глазурі:

  • темний шоколад — 80 г;
  • молочний шоколад — 80 г;
  • олія — 40 мл.

Спосіб приготування

Печиво та волоські горіхи подрібнити до дрібної крихти та перекласти у велику миску. В окремій каструлі з’єднати цукор і какао, ретельно перемішати, після чого поступово додати молоко, постійно розмішуючи, щоб не утворилися грудочки. Поставити суміш на середній вогонь і, помішуючи, довести до кипіння.

торт без випічки
Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

До гарячої шоколадної маси додати вершкове масло, дрібку солі та ванільний цукор. Перемішати до повного розчинення масла й отримання гладкої, блискучої консистенції. Готову масу перелити в миску з печивом і горіхами та добре вимішати лопаткою.

торт без випічки за 15 хвилин
Розтоплений шоколад. Фото: gospodynka.com.ua

Форму вистелити харчовою плівкою, викласти десертну масу та щільно розрівняти. За бажанням зверху викласти шар печива, злегка притиснути. Накрити плівкою та поставити в холодильник щонайменше на 1 годину для стабілізації.

простий рецепт торта без випічки
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі обидва види шоколаду розтопити на водяній бані або на мінімальному вогні, додати олію та перемішати до однорідності. Десерт дістати з форми, перевернути печивом донизу та рівномірно полити глазур’ю. Дати шоколаду застигнути, після чого нарізати порційними шматочками.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

Різдво десерт торт рецепт печиво без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
