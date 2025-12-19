Різдвяний десерт за 5 хвилин — рецепт без борошна, духовки та яєць

Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua

Цей різдвяний десерт — справжня знахідка, коли хочеться чогось святкового без зайвих клопотів. Він готується буквально за кілька хвилин, не потребує випікання та складається з простих інгредієнтів. Насичений шоколадний смак, ніжна текстура та легкий горіховий акцент роблять його ідеальним доповненням до святкового столу. Чудовий варіант, коли часу обмаль, а хочеться потішити рідних домашнім десертом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

печиво — 500 г;

волоські горіхи — 100 г;

цукор — 120 г;

какао — 60 г;

молоко — 250 мл;

вершкове масло — 150 г;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 1 ч. л.

Для глазурі:

темний шоколад — 80 г;

молочний шоколад — 80 г;

олія — 40 мл.

Спосіб приготування

Печиво та волоські горіхи подрібнити до дрібної крихти та перекласти у велику миску. В окремій каструлі з’єднати цукор і какао, ретельно перемішати, після чого поступово додати молоко, постійно розмішуючи, щоб не утворилися грудочки. Поставити суміш на середній вогонь і, помішуючи, довести до кипіння.

Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

До гарячої шоколадної маси додати вершкове масло, дрібку солі та ванільний цукор. Перемішати до повного розчинення масла й отримання гладкої, блискучої консистенції. Готову масу перелити в миску з печивом і горіхами та добре вимішати лопаткою.

Розтоплений шоколад. Фото: gospodynka.com.ua

Форму вистелити харчовою плівкою, викласти десертну масу та щільно розрівняти. За бажанням зверху викласти шар печива, злегка притиснути. Накрити плівкою та поставити в холодильник щонайменше на 1 годину для стабілізації.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі обидва види шоколаду розтопити на водяній бані або на мінімальному вогні, додати олію та перемішати до однорідності. Десерт дістати з форми, перевернути печивом донизу та рівномірно полити глазур’ю. Дати шоколаду застигнути, після чого нарізати порційними шматочками.

