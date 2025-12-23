Торт Валентина за 15 хвилин — бюджетний рецепт швидкого десерту

Торт "Валентина". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Валентина" — це справжня знахідка, коли хочеться домашнього десерту без зайвих витрат і складних етапів. Ніжний бісквітний корж, ароматне айвове варення та швидке складання роблять цей рецепт улюбленим варіантом для чаювання, несподіваних гостей і затишних вечорів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

молоко — 100 мл.;

рослинна олія — 50 мл.;

сметана або кефір — 100 мл.;

цукор — 150 г;

сіль — дрібка;

ванілін — дрібка;

розпушувач — 1 п.;

борошно — 250 г;

айвове варення — для начинки та покриття.

Спосіб приготування

У глибоку миску розбити яйця, додати молоко, рослинну олію та сметану або кефір. Додати цукор, сіль і ванілін, розпушувач і добре перемішати віничком до однорідної маси.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Борошно просіяти та додавати частинами, кожного разу акуратно вимішуючи тісто, щоб не залишалося грудочок. Готове тісто має бути густим, гладким і рівномірним.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Деко розміром приблизно 30×40 см застелити пергаментом. Вилити тісто та рівномірно розподілити лопаткою по всій поверхні. Випікати при 180 °C протягом 12–15 хвилин до готовності. Готовий корж остудити.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Айвове варення подрібнити блендером до однорідної консистенції. Остиглий корж зняти з пергаменту, обрізати краї та подрібнити їх у крихту для декору. Корж розрізати навпіл, з верхньої частини за бажанням зняти тонкий шар і також перетерти в крихту.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

На нижній корж нанести половину варення, рівномірно розподілити. Накрити другим коржем і злегка притиснути. Верх і боки змастити рештою варення та обсипати підготовленою крихтою.

