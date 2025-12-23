Відео
Головна Смак Торт "Валентина" — старий бюджетний рецепт десерту за 15 хвилин

Торт "Валентина" — старий бюджетний рецепт десерту за 15 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 03:04
Торт Валентина за 15 хвилин — бюджетний рецепт швидкого десерту
Торт "Валентина". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Валентина" — це справжня знахідка, коли хочеться домашнього десерту без зайвих витрат і складних етапів. Ніжний бісквітний корж, ароматне айвове варення та швидке складання роблять цей рецепт улюбленим варіантом для чаювання, несподіваних гостей і затишних вечорів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • молоко — 100 мл.;
  • рослинна олія — 50 мл.;
  • сметана або кефір — 100 мл.;
  • цукор — 150 г;
  • сіль — дрібка;
  • ванілін — дрібка;
  • розпушувач — 1 п.;
  • борошно — 250 г;
  • айвове варення — для начинки та покриття.

Спосіб приготування

У глибоку миску розбити яйця, додати молоко, рослинну олію та сметану або кефір. Додати цукор, сіль і ванілін, розпушувач і добре перемішати віничком до однорідної маси.

рецепт торта за 15 хвилин
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Борошно просіяти та додавати частинами, кожного разу акуратно вимішуючи тісто, щоб не залишалося грудочок. Готове тісто має бути густим, гладким і рівномірним.

рецепт крема для торта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Деко розміром приблизно 30×40 см застелити пергаментом. Вилити тісто та рівномірно розподілити лопаткою по всій поверхні. Випікати при 180 °C протягом 12–15 хвилин до готовності. Готовий корж остудити.

рецепт смачного торта
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Айвове варення подрібнити блендером до однорідної консистенції. Остиглий корж зняти з пергаменту, обрізати краї та подрібнити їх у крихту для декору. Корж розрізати навпіл, з верхньої частини за бажанням зняти тонкий шар і також перетерти в крихту.

рецепт домашнього торта за 15 хвилин
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

На нижній корж нанести половину варення, рівномірно розподілити. Накрити другим коржем і злегка притиснути. Верх і боки змастити рештою варення та обсипати підготовленою крихтою.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт випічка крем для торта
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
