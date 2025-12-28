Торт без духовки за 15 хвилин — рецепт з фото ніжного десерту

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Торт без духовки за 15 хвилин — простий та швидкий десерт з ніжним кремом і хрусткою крихтою. Легко готувати, красиво виглядає та радує насиченим смаком.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

жовтки — 3 шт.;

цукор — 150 г;

ванілін — дрібка;

крохмаль — 60 г;

молоко — 800 мл.;

масло вершкове — 50 г;

борошно — 500 г;

цукор для крихти — 100 г;

масло вершкове холодне — 150 г.

Спосіб приготування

Жовтки змішати з цукром і ваніліном, нагрівати на маленькому вогні, постійно помішуючи, поки маса не стане світлішою.

Жовтки та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Додати крохмаль і частинами влити молоко, перемішуючи, щоб не було грудочок, довести до загустіння, зняти з вогню і ввести вершкове масло, перемішати до однорідності, накрити плівкою і дати охолонути.

Крм для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крихти перетерти холодне масло з борошном і цукром до пухкої маси, обсмажити на сковороді 5–7 хвилин до золотистого кольору.

Приготування крихти. Фото: gospodynka.com.ua

Форму застелити пергаментом і плівкою, викласти на дно трохи крему, чергувати шари крихти та крему, завершити шаром крихти.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Залишити торт у холодильнику на мінімум 3 години перед подачею.

