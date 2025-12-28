Відео
Світла нема, а торт є — десерт-знахідка без духовки за 15 хвилин

Дата публікації: 28 грудня 2025 03:04
Торт без духовки за 15 хвилин — рецепт з фото ніжного десерту
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Торт без духовки за 15 хвилин — простий та швидкий десерт з ніжним кремом і хрусткою крихтою. Легко готувати, красиво виглядає та радує насиченим смаком.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • жовтки — 3 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • ванілін — дрібка;
  • крохмаль — 60 г;
  • молоко — 800 мл.;
  • масло вершкове — 50 г;
  • борошно — 500 г;
  • цукор для крихти — 100 г;
  • масло вершкове холодне — 150 г.

Спосіб приготування

Жовтки змішати з цукром і ваніліном, нагрівати на маленькому вогні, постійно помішуючи, поки маса не стане світлішою. 

торт без духовки за 15 хвилин
Жовтки та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Додати крохмаль і частинами влити молоко, перемішуючи, щоб не було грудочок, довести до загустіння, зняти з вогню і ввести вершкове масло, перемішати до однорідності, накрити плівкою і дати охолонути.

покрокове приготування ніжного десерту за 15 хвилин
Крм для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крихти перетерти холодне масло з борошном і цукром до пухкої маси, обсмажити на сковороді 5–7 хвилин до золотистого кольору.

приготування ніжного десерту за 15 хвилин
Приготування крихти. Фото: gospodynka.com.ua

Форму застелити пергаментом і плівкою, викласти на дно трохи крему, чергувати шари крихти та крему, завершити шаром крихти.

ніжний десерт за 15 хвилин
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Залишити торт у холодильнику на мінімум 3 години перед подачею.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт випічка крем для торта
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
