Торт Экспресс за 15 минут — рецепт с фото без духовки

Торт "Экспресс". Фото: smachnenke.com.ua

Торт "Экспресс" без духовки — это настоящая находка, когда хочется домашнего десерта без сложных процессов. Нежный крем, рассыпчатые коржи и быстрое приготовление делают этот рецепт универсальным для будней и праздников. Достаточно нескольких простых ингредиентов и немного времени, чтобы получить полноценный торт с насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

мука — 250 г;

сахар — 60 г;

соль — 1/2 ч. л.;

сливочное масло — 120 г.

Для крема:

сметана — 500 мл.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 60 г;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

ваниль — по своему вкусу;

вареное сгущенное молоко — 2 ст. л.

Способ приготовления

Муку смешать с сахаром и солью, добавить холодное сливочное масло и быстро перетереть массу до состояния мелкой крошки. Пересыпать крошку на сухую сковороду и обжаривать на среднем огне до равномерного карамельного цвета, постоянно помешивая и разбивая комочки лопаткой. Снять со сковороды и дать полностью остыть.

Торт без выпечки. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема соединить сметану, яйца, сахар и кукурузный крахмал, тщательно перемешать венчиком. Поставить смесь на умеренный огонь и, постоянно помешивая, довести до загустения. Снять с плиты, добавить вареную сгущенку и ваниль, перемешать до однородной кремовой текстуры.

Кусок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Крошку условно поделить на четыре равные части. На дно формы выложить первый слой крошки, равномерно покрыть кремом. Посыпать вторым слоем крошки и снова смазать кремом. Продолжать чередовать слои, пока не закончатся все ингредиенты. Накрыть торт пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 6 часов для стабилизации и пропитки.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.