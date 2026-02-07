Торт без выпечки, без сахара и без муки — простой рецепт из овсянки и бананов

Торт без выпечки. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашний торт без выпечки, без сахара и без муки — это идеальный вариант для тех, кто хочет вкусный десерт без сложных процессов. Он готовится из доступных продуктов, имеет нежную текстуру и насыщенный шоколадно-банановый вкус. Рецепт проверенный, простой и подходит даже для тех, кто избегает классической выпечки.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

овсяные хлопья — 200 г;

банан — 4 шт.;

мед — 2 ст. л.;

грецкие орехи — 50 г;

какао — 3 ст. л.;

корица — 2 ч. л.;

соль — щепотка;

мед — 3 ст. л.;

крем-сыр — 190 г;

шоколад черный — 85 г;

масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Овсяные хлопья измельчить до состояния мелкой крошки, чтобы основа торта была нежной и хорошо держала форму. Добавить какао, корицу и щепотку соли, тщательно перемешать сухую смесь. Добавить мед и масло, перемешать до однородной, пластичной массы.

Основа для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Часть полученной смеси выложить в форму, плотно утрамбовать ложкой или дном стакана, формируя ровный корж-основу.

Бананы и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Бананы очистить и тщательно размять до кремовой консистенции без крупных кусочков. Добавить крем-сыр и мед, перемешать до гладкой, нежной массы. По желанию добавить измельченные грецкие орехи, чтобы начинка имела легкий хрустящий акцент.

Приготовление торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Равномерно выложить бананово-творожную начинку на подготовленный корж и аккуратно разровнять поверхность. Из оставшейся овсяной массы сформировать второй корж, накрыть им начинку и слегка прижать.

Готовый торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Черный шоколад растопить на водяной бане и равномерно полить верх торта. Поставить десерт в холодильник минимум на несколько часов, чтобы он стабилизировался и хорошо нарезался. Перед подачей разрезать на порционные кусочки.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась