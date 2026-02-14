Кофейный торт без выпечки за 15 минут — быстрый рецепт с фото и приготовлением в домашних условиях

Кофейный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот кофейный торт без выпечки — настоящая находка для тех, кто ценит скорость и безупречный вкус. Всего 15 минут активного приготовления — и вы получаете нежный, пропитанный десерт с насыщенным кофейно-сливочным ароматом. Это тот рецепт, который легко становится любимым и не имеет равных среди быстрых домашних десертов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

крепкий кофе — 250 мл.;

крем-сыр — 200 г;

сливки 30% — 400 мл.;

сахар — 4 ст. л.;

печенье савоярди — 150 г;

какао-порошок — для декора.

Способ приготовления

Заварить крепкий кофе и оставить полностью остыть до комнатной температуры. Горячий кофе не использовать, чтобы печенье не потеряло структуру. В глубокую миску выложить крем-сыр, добавить холодные сливки и сахар. Взбить миксером на высокой скорости до густого и нежного крема. Достичь консистенции, которая хорошо держит форму, но остается воздушной и легкой.

Печенье и кофе. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить форму для сборки десерта. Савоярди быстро погружать в охлажденный кофе на 1 секунду и сразу выкладывать плотным слоем на дно формы.

Крем и печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить половину крема поверх слоя печенья и равномерно распределить. Повторить слой смоченного савоярди, после чего накрыть оставшимся кремом и аккуратно выровнять поверхность.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить торт в холодильник на 3-4 часа для стабилизации и полной пропитки. Перед подачей щедро посыпать какао-порошком. Подавать охлажденным.

