Кофейный торт без выпечки за 15 минут — ему нет равных

Кофейный торт без выпечки за 15 минут — ему нет равных

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 16:04
Кофейный торт без выпечки за 15 минут — быстрый рецепт с фото и приготовлением в домашних условиях
Кофейный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот кофейный торт без выпечки — настоящая находка для тех, кто ценит скорость и безупречный вкус. Всего 15 минут активного приготовления — и вы получаете нежный, пропитанный десерт с насыщенным кофейно-сливочным ароматом. Это тот рецепт, который легко становится любимым и не имеет равных среди быстрых домашних десертов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • крепкий кофе — 250 мл.;
  • крем-сыр — 200 г;
  • сливки 30% — 400 мл.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • печенье савоярди — 150 г;
  • какао-порошок — для декора.

Способ приготовления

Заварить крепкий кофе и оставить полностью остыть до комнатной температуры. Горячий кофе не использовать, чтобы печенье не потеряло структуру. В глубокую миску выложить крем-сыр, добавить холодные сливки и сахар. Взбить миксером на высокой скорости до густого и нежного крема. Достичь консистенции, которая хорошо держит форму, но остается воздушной и легкой.

рецепт торта без випічки
Печенье и кофе. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить форму для сборки десерта. Савоярди быстро погружать в охлажденный кофе на 1 секунду и сразу выкладывать плотным слоем на дно формы.

простий рецепт тірамісу
Крем и печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить половину крема поверх слоя печенья и равномерно распределить. Повторить слой смоченного савоярди, после чего накрыть оставшимся кремом и аккуратно выровнять поверхность.

простий рецепт кавового торта
Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить торт в холодильник на 3-4 часа для стабилизации и полной пропитки. Перед подачей щедро посыпать какао-порошком. Подавать охлажденным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

кофе тирамису десерт рецепт без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
