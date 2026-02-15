Торт за 15 минут без духовки — быстрый рецепт с фото, который вкуснее Наполеона и Медовика

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт без духовки готовится всего за 15 минут активного времени, но результат приятно удивляет даже опытных сладкоежек. Нежная текстура, легкий кокосовый аромат и насыщенная шоколадная глазурь создают гармоничный вкус, который многие считают лучше "Наполеона" и "Медовика". Десерт не требует сложной техники или длительного выпекания, а выглядит празднично и аппетитно.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

манная крупа — 180 г;

сахар — 150 г;

кокосовая стружка — 50 г;

молоко — 1 л.;

печенье шоколадное песочное — 200 г.

Для шоколадной глазури:

сахар — 4 ст. л.;

какао — 3 ст. л.;

молоко — 100 мл.;

сливочное масло — 100 г.

Способ приготовления

В кастрюлю всыпать манную крупу, добавить сахар и кокосовую стружку. Добавить молоко комнатной температуры и тщательно перемешать венчиком до полной однородности, чтобы избежать комочков.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить кастрюлю на средний огонь и варить, постоянно помешивая. Довести массу до кипения, после чего проварить еще 1 минуту до загустения. Снять с плиты. Форму объемом примерно 2 л. смочить водой, чтобы готовый десерт легко отделился от стенок. Вылить горячую манную массу в форму и разровнять поверхность.

Шоколадная глазурь. Фото: gospodynka.com.ua

В еще горячую основу вставить печенье, равномерно распределяя его по всей площади. Дать остыть при комнатной температуре, после чего накрыть пленкой и поставить в холодильник на 3-4 часа для стабилизации.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазури соединить в кастрюле сахар и какао, перемешать сухие ингредиенты. Добавить молоко и перемешать до однородности. Поставить на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Снять с плиты и охладить до 40-50 °C, периодически перемешивая, чтобы не образовалась пленка. Добавить сливочное масло и перемешать до полного растворения. Достать торт из холодильника, перевернуть на блюдо и полить шоколадной глазурью. Дать глазури слегка застыть и подать к столу.

