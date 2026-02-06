Пташине молоко за 15 хвилин — ніжний десерт без випічки

Пташине молоко. Фото: gospodynka.com.ua

Пташине молоко — це той десерт, який завжди викликає асоціації з ніжністю та легкістю. Без випічки, без складних етапів і зайвих клопотів, він готується буквально за лічені хвилини активного часу. Завдяки правильним пропорціям желатину та сметани суфле виходить м’яким, повітряним і добре тримає форму. Ідеальний варіант до чаю, коли хочеться домашнього десерту без довгого приготування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

желатин — 6 ст. л.;

молоко — 700 мл;

сметана жирна — 1 л;

цукор — 200 г (до свого смаку);

ванільний цукор — 10 г;

какао — 30 г.

Спосіб приготування

Замочити желатин у 100 мл. молока кімнатної температури та залишити для набухання. В окрему глибоку миску додати сметану, цукор і ванільний цукор. За бажанням додати трохи молока із загальної кількості, щоб крем мав легшу текстуру. Збити масу міксером до однорідного, ніжного крему. Набряклий желатин нагріти на водяній бані або в мікрохвильовій печі до повного розчинення, не доводячи до кипіння.

Приготування глазурі. Фото: gospodynka.com.ua

Какао змішати з рештою молока до гладкої маси без грудочок. Додати до какао кілька ложок сметанного крему та ретельно перемішати до отримання однорідної шоколадної основи. До теплого желатину додати кілька ложок сметанного крему, швидко перемішати, після чого ввести цю суміш у загальну сметанну масу. Перемішувати обережно, але швидко, щоб крем не почав застигати передчасно.

Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити крем на дві частини. В одну частину додати шоколадну масу та перемішати до однорідності. Форму злегка змастити олією. Викласти шоколадний шар і поставити в холодильник на 5 хвилин, щоб він стабілізувався. Після цього додати білий шар і знову прибрати десерт у холодильник щонайменше на 2 години або на ніч.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею пройтися ножем уздовж краю форми та обережно дістати десерт. Пташине молоко виходить ніжним, мусовим, добре тримає форму й має збалансовану текстуру без зайвої щільності.

