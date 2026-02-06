Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пташине молоко за 15 хвилин до чаю — без випічки та клопотів

Пташине молоко за 15 хвилин до чаю — без випічки та клопотів

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 03:04
Пташине молоко за 15 хвилин — ніжний десерт без випічки
Пташине молоко. Фото: gospodynka.com.ua

Пташине молоко — це той десерт, який завжди викликає асоціації з ніжністю та легкістю. Без випічки, без складних етапів і зайвих клопотів, він готується буквально за лічені хвилини активного часу. Завдяки правильним пропорціям желатину та сметани суфле виходить м’яким, повітряним і добре тримає форму. Ідеальний варіант до чаю, коли хочеться домашнього десерту без довгого приготування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • желатин — 6 ст. л.;
  • молоко — 700 мл;
  • сметана жирна — 1 л;
  • цукор — 200 г (до свого смаку);
  • ванільний цукор — 10 г;
  • какао — 30 г.

Спосіб приготування

Замочити желатин у 100 мл. молока кімнатної температури та залишити для набухання. В окрему глибоку миску додати сметану, цукор і ванільний цукор. За бажанням додати трохи молока із загальної кількості, щоб крем мав легшу текстуру. Збити масу міксером до однорідного, ніжного крему. Набряклий желатин нагріти на водяній бані або в мікрохвильовій печі до повного розчинення, не доводячи до кипіння.

рецепт пташиного молока
Приготування глазурі. Фото: gospodynka.com.ua

Какао змішати з рештою молока до гладкої маси без грудочок. Додати до какао кілька ложок сметанного крему та ретельно перемішати до отримання однорідної шоколадної основи. До теплого желатину додати кілька ложок сметанного крему, швидко перемішати, після чого ввести цю суміш у загальну сметанну масу. Перемішувати обережно, але швидко, щоб крем не почав застигати передчасно.

рецепт пташиного молока без випічки
Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити крем на дві частини. В одну частину додати шоколадну масу та перемішати до однорідності. Форму злегка змастити олією. Викласти шоколадний шар і поставити в холодильник на 5 хвилин, щоб він стабілізувався. Після цього додати білий шар і знову прибрати десерт у холодильник щонайменше на 2 години або на ніч.

простий рецепт пташиного молока
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею пройтися ножем уздовж краю форми та обережно дістати десерт. Пташине молоко виходить ніжним, мусовим, добре тримає форму й має збалансовану текстуру без зайвої щільності.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт пташине молоко без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації