Птичье молоко за 15 минут — нежный десерт без выпечки

Птичье молоко. Фото: gospodynka.com.ua

Птичье молоко — это тот десерт, который всегда вызывает ассоциации с нежностью и легкостью. Без выпечки, без сложных этапов и лишних хлопот, он готовится буквально за считанные минуты активного времени. Благодаря правильным пропорциям желатина и сметаны суфле получается мягким, воздушным и хорошо держит форму. Идеальный вариант к чаю, когда хочется домашнего десерта без долгого приготовления.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

желатин — 6 ст. л.;

молоко — 700 мл.;

сметана жирная — 1 л.;

сахар — 200 г (по своему вкусу);

ванильный сахар — 10 г;

какао — 30 г.

Способ приготовления

Замочить желатин в 100 мл. молока комнатной температуры и оставить для набухания. В отдельную глубокую миску добавить сметану, сахар и ванильный сахар. По желанию добавить немного молока из общего количества, чтобы крем имел более легкую текстуру. Взбить массу миксером до однородного, нежного крема. Набухший желатин нагреть на водяной бане или в микроволновой печи до полного растворения, не доводя до кипения.

Приготовление глазури. Фото: gospodynka.com.ua

Какао смешать с остальным молоком до гладкой массы без комочков. Добавить к какао несколько ложек сметанного крема и тщательно перемешать до получения однородной шоколадной основы. К теплому желатину добавить несколько ложек сметанного крема, быстро перемешать, после чего ввести эту смесь в общую сметанную массу. Перемешивать осторожно, но быстро, чтобы крем не начал застывать преждевременно.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить крем на две части. В одну часть добавить шоколадную массу и перемешать до однородности. Форму слегка смазать маслом. Выложить шоколадный слой и поставить в холодильник на 5 минут, чтобы он стабилизировался. После этого добавить белый слой и снова убрать десерт в холодильник минимум на 2 часа или на ночь.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей пройтись ножом вдоль края формы и осторожно достать десерт. Птичье молоко получается нежным, муссовым, хорошо держит форму и имеет сбалансированную текстуру без излишней плотности.

