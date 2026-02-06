Видео
Україна
Птичье молоко за 15 минут до чая — без выпечки и хлопот

Дата публикации 6 февраля 2026 03:04
Птичье молоко за 15 минут — нежный десерт без выпечки
Птичье молоко. Фото: gospodynka.com.ua

Птичье молоко — это тот десерт, который всегда вызывает ассоциации с нежностью и легкостью. Без выпечки, без сложных этапов и лишних хлопот, он готовится буквально за считанные минуты активного времени. Благодаря правильным пропорциям желатина и сметаны суфле получается мягким, воздушным и хорошо держит форму. Идеальный вариант к чаю, когда хочется домашнего десерта без долгого приготовления.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • желатин — 6 ст. л.;
  • молоко — 700 мл.;
  • сметана жирная — 1 л.;
  • сахар — 200 г (по своему вкусу);
  • ванильный сахар — 10 г;
  • какао — 30 г.

Способ приготовления

Замочить желатин в 100 мл. молока комнатной температуры и оставить для набухания. В отдельную глубокую миску добавить сметану, сахар и ванильный сахар. По желанию добавить немного молока из общего количества, чтобы крем имел более легкую текстуру. Взбить массу миксером до однородного, нежного крема. Набухший желатин нагреть на водяной бане или в микроволновой печи до полного растворения, не доводя до кипения.

рецепт пташиного молока
Приготовление глазури. Фото: gospodynka.com.ua

Какао смешать с остальным молоком до гладкой массы без комочков. Добавить к какао несколько ложек сметанного крема и тщательно перемешать до получения однородной шоколадной основы. К теплому желатину добавить несколько ложек сметанного крема, быстро перемешать, после чего ввести эту смесь в общую сметанную массу. Перемешивать осторожно, но быстро, чтобы крем не начал застывать преждевременно.

рецепт пташиного молока без випічки
Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить крем на две части. В одну часть добавить шоколадную массу и перемешать до однородности. Форму слегка смазать маслом. Выложить шоколадный слой и поставить в холодильник на 5 минут, чтобы он стабилизировался. После этого добавить белый слой и снова убрать десерт в холодильник минимум на 2 часа или на ночь.

простий рецепт пташиного молока
Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей пройтись ножом вдоль края формы и осторожно достать десерт. Птичье молоко получается нежным, муссовым, хорошо держит форму и имеет сбалансированную текстуру без излишней плотности.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт птичье молоко без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
