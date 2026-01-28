Видео
Главная Вкус Вкусный десерт без калорий — рецепт без муки, яиц и сахара

Вкусный десерт без калорий — рецепт без муки, яиц и сахара

Дата публикации 28 января 2026 03:04
Диетический десерт без муки, яиц и сахара — легкий рецепт без выпечки
Торт без сахара. Фото: smachnenke.com.ua

Этот диетический десерт создан для тех, кто хочет сладкого без лишних калорий. В рецепте нет сахара, муки и яиц, а вкус остается нежным и сбалансированным. Легкая текстура, минимум ингредиентов и простой процесс приготовления делают его удачным вариантом для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • миндальная мука — 70 г;
  • кокосовая мука — 30 г;
  • стевия — 0,5 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • кокосовое масло — 50 г;
  • сливочное масло — 20 г.

Для сырного слоя:

  • маскарпоне — 250 г;
  • лимонный сок — из половины лимона;
  • стевия — 2 ч. л.;
  • молоко — 250 мл.;
  • желатин — 20 г;
  • вода — 120 мл.

Способ приготовления

В миске соединить миндальную и кокосовую муку, добавить стевию и щепотку соли. Сухие ингредиенты тщательно перемешать до однородности. Кокосовое и сливочное масло растопить и добавить к мучной смеси, замесить плотную, слегка влажную массу.

рецепт торта без випічки
Миндальная и кокосовая мука. Фото: smachnenke.com.ua

Готовую основу равномерно распределить по дну формы диаметром 16 сантиметров, хорошо утрамбовать. Поставить форму в духовку, разогретую до 180 °C, и выпекать 20 минут. После этого основу полностью охладить.

десерт без цукру
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин залить холодной водой и оставить до набухания. В глубокую миску добавить маскарпоне, молоко, лимонный сок и стевию, перебить погружным блендером до гладкой кремовой консистенции.

рецепт торта без випічки та без цукру
Творожная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Набухший желатин растворить до жидкого состояния, слегка охладить и добавить к творожной массе. Еще раз перебить блендером, чтобы желатин равномерно распределился. Готовую массу вылить на охлажденную основу. Форму по желанию обтянуть ацетатной пленкой. Десерт поставить в холодильник минимум на 2 часа до полного застывания. После остывания аккуратно снять форму и подавать.

десерт торт рецепт без выпечки без сахара низкокалорийный рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
