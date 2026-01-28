Дієтичний десерт без борошна, яєць і цукру — легкий рецепт без випічки

Торт без цукру. Фото: smachnenke.com.ua

Цей дієтичний десерт створений для тих, хто хоче солодкого без зайвих калорій. У рецепті немає цукру, борошна та яєць, а смак залишається ніжним і збалансованим. Легка текстура, мінімум інгредієнтів і простий процес приготування роблять його вдалим варіантом для щоденного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

мигдальне борошно — 70 г;

кокосове борошно — 30 г;

стевія — 0,5 ч. л.;

сіль — дрібка;

кокосова олія — 50 г;

вершкове масло — 20 г.

Для сирного шару:

маскарпоне — 250 г;

лимонний сік — з половини лимона;

стевія — 2 ч. л.;

молоко — 250 мл;

желатин — 20 г;

вода — 120 мл.

Спосіб приготування

У мисці поєднати мигдальне та кокосове борошно, додати стевію й дрібку солі. Сухі інгредієнти ретельно перемішати до однорідності. Кокосову олію та вершкове масло розтопити й додати до борошняної суміші, замісити щільну, злегка вологу масу.

Мигдальне та кокосове борошно. Фото: smachnenke.com.ua

Готову основу рівномірно розподілити по дну форми діаметром 16 сантиметрів, добре утрамбувати. Поставити форму в духовку, розігріту до 180 °C, і випікати 20 хвилин. Після цього основу повністю охолодити.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин залити холодною водою та залишити до набухання. У глибоку миску додати маскарпоне, молоко, лимонний сік і стевію, перебити занурювальним блендером до гладкої кремової консистенції.

Сирна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Набухлий желатин розчинити до рідкого стану, злегка охолодити та додати до сирної маси. Ще раз перебити блендером, щоб желатин рівномірно розподілився. Готову масу вилити на охолоджену основу. Форму за бажанням обтягнути ацетатною плівкою. Десерт поставити в холодильник мінімум на 2 години до повного застигання. Після охолодження акуратно зняти форму й подавати.

