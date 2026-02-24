Торт София без миксера — рецепт без весов

Торт "София". Коллаж: Новини.LIVE. Фото: gospodynka.com.ua

Торт "София" — это простой домашний десерт, который не требует сложной техники или точных измерений. Все ингредиенты легко отмерить обычным стаканом, а приготовление занимает минимум времени. Такой десерт станет отличным вариантом для семейного чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 1 ст. (100-200 г; 1 стакан = 200 мл);

сметана 20% — 1 ст. (200 г);

мука — 1 ст. (примерно 150 г);

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

сметана 20-25% — 1,5-2 ст. (300-400 г);

сахарная пудра — 2-3 ст. л. (40-60 г);

ваниль — по вкусу.

По желанию:

консервированные вишни, курага, чернослив, орехи, шоколад.

Способ приготовления

В миске соединить яйца и сахар. Перемешать венчиком до однородности без взбивания. Количество сахара можно регулировать в зависимости от желаемой сладости. Добавить сметану комнатной температуры и снова перемешать. Всыпать муку и разрыхлитель, замесить гладкое тесто без комочков.

Бисквит для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 18-20 см смазать маслом или застелить пергаментом. Вылить тесто и выпекать в разогретой до 170 °C духовке 30-35 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Готовый корж оставить в форме на 10 минут, затем осторожно вынуть и полностью охладить. После охлаждения разрезать на две равные части.

Крем и ягоды. Фото: gospodynka.com.ua

В миске смешать густую сметану, сахарную пудру и ваниль. Перемешать ложкой до гладкой кремовой консистенции. Количество пудры регулировать по вкусу. На нижний корж нанести щедрый слой крема. По желанию добавить слой вишневого варенья или кусочки сухофруктов. Накрыть вторым коржом.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Покрыть кремом верх и бока торта. При необходимости можно добавить несколько капель лимонного сока, чтобы крем стал гуще. Для декора использовать растопленный шоколад или посыпать бока ореховой крошкой. Торт можно подавать сразу — он получается мягким, сочным и очень нежным.

