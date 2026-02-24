Видео
Видео

Торт "София" — рецепт нежного десерта без весов и миксера

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 20:04
Торт София без миксера — рецепт без весов
Торт "София". Коллаж: Новини.LIVE. Фото: gospodynka.com.ua

Торт "София" — это простой домашний десерт, который не требует сложной техники или точных измерений. Все ингредиенты легко отмерить обычным стаканом, а приготовление занимает минимум времени. Такой десерт станет отличным вариантом для семейного чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 1 ст. (100-200 г; 1 стакан = 200 мл);
  • сметана 20% — 1 ст. (200 г);
  • мука — 1 ст. (примерно 150 г);
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

  • сметана 20-25% — 1,5-2 ст. (300-400 г);
  • сахарная пудра — 2-3 ст. л. (40-60 г);
  • ваниль — по вкусу.

По желанию:

  • консервированные вишни, курага, чернослив, орехи, шоколад.

Способ приготовления

В миске соединить яйца и сахар. Перемешать венчиком до однородности без взбивания. Количество сахара можно регулировать в зависимости от желаемой сладости. Добавить сметану комнатной температуры и снова перемешать. Всыпать муку и разрыхлитель, замесить гладкое тесто без комочков.

рецепт торта з ніжним кремом
Бисквит для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 18-20 см смазать маслом или застелить пергаментом. Вылить тесто и выпекать в разогретой до 170 °C духовке 30-35 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Готовый корж оставить в форме на 10 минут, затем осторожно вынуть и полностью охладить. После охлаждения разрезать на две равные части.

торт з кремом та вишнями
Крем и ягоды. Фото: gospodynka.com.ua

В миске смешать густую сметану, сахарную пудру и ваниль. Перемешать ложкой до гладкой кремовой консистенции. Количество пудры регулировать по вкусу. На нижний корж нанести щедрый слой крема. По желанию добавить слой вишневого варенья или кусочки сухофруктов. Накрыть вторым коржом.

рецепт торта Софія
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Покрыть кремом верх и бока торта. При необходимости можно добавить несколько капель лимонного сока, чтобы крем стал гуще. Для декора использовать растопленный шоколад или посыпать бока ореховой крошкой. Торт можно подавать сразу — он получается мягким, сочным и очень нежным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

сладости десерт торт выпечка крем для торта
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
