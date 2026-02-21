Турецький вологий шоколадний кекс Islak Kek — простий рецепт соковитого десерту

Шоколадний кекс. Фото: smakuiemo.com.ua

Islak Kek — це популярний турецький шоколадний десерт, який підкорює своєю ніжною та вологою текстурою. Завдяки щедрій шоколадній заливці кекс виходить насиченим, ароматним і дуже соковитим. Простий у приготуванні, але ефектний на смак — ідеальний варіант до чаю чи кави.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 130 г;

олія без запаху — 150 мл.;

борошно — 180 г;

какао — 4 ст. л.;

молоко — 200 мл.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

розпушувач — 2 ч. л.

Для шоколадної заливки:

молоко — 250 мл.;

цукор — 2 ст. л.;

олія без запаху — 50 мл.;

какао — 3 ст. л.;

подрібнені горіхи або кокосова стружка — 20–30 г.;

форма для випікання — 22×28 см;

об’єм склянки — 200 мл.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збийте яйця з ванільним цукром. Поступово всипайте цукор і продовжуйте збивати, поки маса не стане світлішою та пишнішою. Влийте олію й молоко, перемішайте до однорідності.

Яйця та молоко. Фото: smakuiemo.com.ua

Окремо з’єднайте просіяне борошно, какао, розпушувач і дрібку солі. Поступово додайте суху суміш до рідкої основи, перемішуючи до гладкої консистенції без грудочок.

Шоколадне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелийте тісто у форму з високими бортами, розрівняйте поверхню. Випікайте в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою. Дайте кексу охолонути близько 30 хвилин.

Шоколадна глазур. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заливки в сотейнику змішайте молоко, цукор, олію та какао. Доведіть до кипіння й проваріть 2 хвилини, постійно помішуючи. Зніміть із вогню.

Пиріг та глазур. Фото: smakuiemo.com.ua

Охолоджений кекс проколіть шпажкою по всій поверхні та наріжте на порційні шматочки прямо у формі. Гарячою шоколадною заливкою рівномірно полийте десерт. Залиште до повного охолодження, щоб рідина добре просочила кекс. Перед подачею посипте подрібненими горіхами або кокосовою стружкою.

