Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Турецький вологий шоколадний кекс Islak Kek — рецепт десерту

Турецький вологий шоколадний кекс Islak Kek — рецепт десерту

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 03:04
Турецький вологий шоколадний кекс Islak Kek — простий рецепт соковитого десерту
Шоколадний кекс. Фото: smakuiemo.com.ua

Islak Kek — це популярний турецький шоколадний десерт, який підкорює своєю ніжною та вологою текстурою. Завдяки щедрій шоколадній заливці кекс виходить насиченим, ароматним і дуже соковитим. Простий у приготуванні, але ефектний на смак — ідеальний варіант до чаю чи кави.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 130 г;
  • олія без запаху — 150 мл.;
  • борошно — 180 г;
  • какао — 4 ст. л.;
  • молоко — 200 мл.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • розпушувач — 2 ч. л.

Для шоколадної заливки:

  • молоко — 250 мл.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • олія без запаху — 50 мл.;
  • какао — 3 ст. л.;
  • подрібнені горіхи або кокосова стружка — 20–30 г.;
  • форма для випікання — 22×28 см;
  • об’єм склянки — 200 мл.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збийте яйця з ванільним цукром. Поступово всипайте цукор і продовжуйте збивати, поки маса не стане світлішою та пишнішою. Влийте олію й молоко, перемішайте до однорідності.

турецький вологий шоколадний кекс
Яйця та молоко. Фото: smakuiemo.com.ua

Окремо з’єднайте просіяне борошно, какао, розпушувач і дрібку солі. Поступово додайте суху суміш до рідкої основи, перемішуючи до гладкої консистенції без грудочок.

рецепт турецького вологого шоколадного кекса
Шоколадне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелийте тісто у форму з високими бортами, розрівняйте поверхню. Випікайте в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою. Дайте кексу охолонути близько 30 хвилин.

рецепт вологого шоколадного кекса
Шоколадна глазур. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заливки в сотейнику змішайте молоко, цукор, олію та какао. Доведіть до кипіння й проваріть 2 хвилини, постійно помішуючи. Зніміть із вогню.

рецепт шоколадного кекса
Пиріг та глазур. Фото: smakuiemo.com.ua

Охолоджений кекс проколіть шпажкою по всій поверхні та наріжте на порційні шматочки прямо у формі. Гарячою шоколадною заливкою рівномірно полийте десерт. Залиште до повного охолодження, щоб рідина добре просочила кекс. Перед подачею посипте подрібненими горіхами або кокосовою стружкою.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг рецепт випічка шоколадний кекс шоколадний пиріг
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації